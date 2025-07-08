25歲女星凍到失溫「意識模糊呼吸困難」單飛拍劇經歷至今記憶猶新
撰文：聯合新聞網
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乃木坂46前成員山下美月主演的懸疑迷你劇《被我殺死的丈夫回來了》講述女主角在殺死老公後，卻發現對方以失憶的狀態回到身邊，在交織著罪行與愛情的故事中引爆一連串衝突。山下美月在預告中淋著大雨將老公推下懸崖，畫面曝光令粉絲們超震撼，她也透露劇情將不斷反轉：「全劇一共6集，劇情會更加明確有力地推進，我想觀眾在每一集中對人物的印象也會產生變化。」
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山下美月離開乃木坂46後，不斷在戲劇、電影演出各類型角色，此次在《被我殺死的丈夫回來了》首次擔任連續劇單獨主演，化身背負殺夫秘密的女主角「鈴倉茉菜」，挑戰出道以來最沉重角色。她坦言有場戲至今難以忘懷：
「有一天氣溫特別低，我得匍匐在泥地上拍攝，那一刻冷到快無法呼吸，意識逐漸模糊，感覺非常真實、難以忘懷！」
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《被我殺死的丈夫回來了》是山下美月與飾演老公的萩原利久三度合作，萩原利久笑言：
「我們第一次共演是在五年前，那時分別演出高中生與AI少女，這次則是『被殺夫』與『弒夫妻』，每次都是很特別的關係設定！」
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他也激讚山下美月的演技，即使兩人共演時總是充滿沉重的對話與困難的情境，但山下美月在戲外仍能以開朗笑容鼓舞劇組：
「即使是在拍攝嚴肅場面時，我們在開拍前都還會有說有笑，她總能在正式開拍的瞬間立刻進入角色，每次看到這點我都很佩服！」
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