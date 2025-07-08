陸娛圈瘋傳35歲以上禁演古偶劇主角　一女星產後復出計劃現危機

大陸電視劇正紅，尤其是古裝題材深受大眾喜愛，近日微博上卻傳出串流平台將針對古裝偶像劇，設立主演年齡上限，計畫不再聘用35歲以上的演員。消息一出，引起討論，就有網友點名倘若消息為真，一女星恐首當其衝。



日前微博上傳出，因孟子義及劉學義所主演的古裝網路劇《桃花映江山》，播出後效果不如預期，串流平台騰訊認為收視與口碑不佳，恐因主演年齡偏高，與角色設定有所出入，內部正計畫實施年齡限制，不再聘請35歲以上的演員來演古裝偶像劇。

《桃花映江山》播出後效果不如預期。（《桃花映江山》劇照）

【圖輯】點圖放大看《桃花映江山》劇照👇👇👇

+ 10

倘若該訊息為真，就有網友點名首當其衝的將會是34歲的女星吳謹言，過去她因《延禧攻略》魏瓔珞一角於2018年爆紅，成為不少片商爭相邀約的對象，在今年2月誕下一女後，即有傳言她將以古裝劇《御廷謠》復出，原定男主角將由當紅男星陳哲遠扛下重任，不過目前上線時間始終未公布，如今外界也在猜測是否與年齡政策有關。

【相關圖輯】暑期檔必睇8部陸劇推薦：桃花映江山/錦繡芳華/驕陽似我/書卷一夢（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 27

35歲年齡門檻的傳言在微博發酵，網友們對此持兩派意見，有人認為此年齡限制能夠大大降低違和感：

「古偶（古裝偶像劇）確實更適合年紀輕的，要死要活的愛，35+受不了，人都是會成長的」

「什麼年紀做什麼樣的事，如果你在古偶裡面演媽媽，誰也不會說什麼，人不能永遠演女一，演18歲，你也可以拍別的題材電視劇」。



【相關圖輯】上半年陸劇10大最強角色 《藏海傳》肖戰《國色芳華》楊紫齊上榜（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 16

另一部份的網友則持相反意見，認為收視率不佳，關鍵並不在於主演年齡：

「35歲怎麼了？吳謹言和王星月差12歲，影響墨雨雲間的播放量了嗎」

「我倒是覺得應該好好選劇本和編劇，硬傷其實在這裡」

「那得看主角設定是什麼年齡吧？」



截至目前平台官方尚未正面回應該傳聞，而吳謹言本人與公司也並未出面回應。

【相關圖輯】2025上半年陸劇排行榜：難哄/蠻好的人生/折腰/藏海傳/國色芳華（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 67

延伸閱讀：

川普首波關稅沒台灣 政院證實「還在談」鄭麗君10天二度赴美

【本文獲「TVBS」授權轉載。】