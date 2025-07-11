梁敏巧否認「拜金」 爆男生力追送H名牌包包遭拒：我又唔係買唔起

梁敏巧（Maggie)因參加TVB真人騷《女神配對計劃》而成為焦點，卻因拒絕「Babyface」而選擇年薪超過500萬的十優醫生譚品堯及年薪百萬的律師劉啟進，被部分網民指責為「拜金」。她的選擇引來不少負評，甚至有網民和評論員林作嘲諷她外貌，並稱她「Auntieface」，質疑她的真實動機。

梁敏巧否認「拜金」。（陳順禎攝）

今日（11/7）梁敏巧現身尖沙咀出席新店開幕活動。對於被網民指責為「拜金」，Maggie接受《香港01》訪問時表示：「其實我就覺得時間係會證明一切。好想同大家講我唔係拜金嘅，因為我係會搭巴士同搭港鐵，加上我唔係全身名牌包包，如果我係拜金嘅話，我就唔會係咁啦。就會餐餐食靚嘢，坐的士出入啦。」

被問到有否追求者出手闊綽送名牌包包討歡心？Maggie表示：「我知有啲追求者家境都好好，但對我嚟講唔鍾意就係唔鍾意。之前試過有個男仔佢送咗個H嘅名牌手袋俾我，但我係冇收到。係因為我覺得我對呢個男仔都冇意思，變咗我係冇要到。同埋我又唔係買唔起，如果我係鍾意佢嘅話，我咪會接受囉。同埋講真，如果我係鍾意個男仔，佢送咩俾我，我都一樣會咁鍾意。」