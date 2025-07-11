落選佳麗控訴遇上不公黑幕 前港姐冠軍陳庭欣：唔好去批評其他人

無綫年度盛事《香港小姐競選2025》早前舉行面試，7月4日的第二輪面試中，已淘汰走一批初選佳麗，同時TVB官網發布第二輪面試及海外候選佳麗首次曝光情況。落選的21歲大學生Arinna，就在帖文下發文控訴自己遇上不公黑幕：「又話上星期二一定要現場出現嘅？同我講就話冇第二個選擇，點解突然間有第一次出現嘅海外佳麗？我改咗機票返嚟㗎喎..明蝦我啲冇背景嘅人。」事件惹起爭議。

落選的21歲大學生Arinna控訴遇上不公黑幕。

前港姐冠軍陳庭欣（Toby）今日（11/7）現身尖沙咀出席新店開幕活動，就事件接受《香港01》訪問時表示：「我都有睇到相關報道，但就好唔明個來龍去脈係點，但我知道公司係俾咗個日子，但佢就覺得個時間就唔係咁好，希望要求過第二個時間。始終公司要見咁多個女仔，每個女仔都會有特定嘅時間。」

Toby續說：「令我諗返起15年前我參選嘅時候，我係好乖，係因為我係好有心去做呢件事嘅時候，而TVB當時俾我嘅一個時間，因為工作關係當時我都係唔得，但我就會落力去就，如果我就唔到，都會提出，相信亦唔會唔講道理囉。」

Arinna一面倒被網民狂轟不懂人情世故。Toby表示：「相當年我自己都唔識人情世故嘅，我覺得可以係唔同生活上令到自己成長嘅，就正正我哋參加香港小姐令自己快速成長。不過我就覺得先要處理好自己嘅事情先，就唔好去批評其他人，我覺得咁樣係會比較謙卑啲。（佢話聽到3色台個名反胃！）咁我又覺得，可能呢個思想比較幼嫩少少，我覺得就算呢一刻你唔鍾意，呢一刻你覺得係敵人嘅話，係冇永遠㗎嘛。我覺得TVB覺得你啱用，第二日係會有機會合作，都唔會話落咗選就唔會話冇機會。」

陳庭欣覺得Arinna的思想幼嫩。（陳順禎攝）