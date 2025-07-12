香港電影沒落有人歸咎合拍片　林家棟激動回應︰網民講乜就問乜

香港電影業在過去幾十年經歷了輝煌時期，也面臨過低谷。 目前，香港電影業在面臨市場挑戰的同時，也在尋求新的發展機遇，尤其是在與內地合拍片和開拓國際市場方面。

不過許多人把香港電影沒落簡單歸咎於合拍片，卻看不到合拍片可能帶來的出路。根據香港電影發展局《香港電影業資料彙編》，2024年全年總票房12.68億港元，其中港產片票房佔12%，合拍片佔31%，外語片則達到53%。280部電影中，僅46部是香港電影。儘管《破•地獄》獲得最高票房收益，但卻僅佔總量的1/12，可見本地市場仍是以外國電影和合拍片為主。

林家棟不認為合拍片會影響到本土創作主導。（陳順禎 攝）

今日（12/7）林家棟現身觀塘出席活動。對於有人把香港電影沒落簡單歸咎於合拍片，認為合拍片會失去本土創作主導權。林家棟就事件接受傳媒訪問時表示：「我覺的唔關合唔合拍事，因為好多時係投資方面嘅嘢，觀眾要嘅嘢，又或者我哋製作人要乜嘢，呢個先係重點。同埋好多時我覺得唔應該俾個市場帶住走，特別係音樂，影像同埋點樣開拓市場緊要過市場帶住走。因為冇人相信《破地獄》會咁破，相信早5年呢個劇本係冇人會理你，呢個肯定。但點解咁好，就可以俾行家一個好嘅答案。」

林家棟不認為合拍片會失去本土創作主導權：「我覺得唔關事，我成日都話你去到中東，你可唔可以拍比堅尼？每個地方有佢哋嘅習慣，咁所以我覺得，你要嗰個市場你就必須要遵守，呢個係現實嚟。製作人想要嗰個市場，咪就寫嗰度啲嘢。（拍商業片主要為賺錢？）如果喺投資方面，就係要賺錢，那拍一蚊我都要賺。變咗製作人就要去平衡呢樣嘢，呢樣嘢先最緊要。如果你唔識平衡，都冇辦法。好似我自己啲戲都蝕錢。但我開心咪得囉。」

電影《破地獄》導演陳茂賢。

電影《破地獄》叫好叫座，導演陳茂賢曾多次強調雖然有商業元素，但拍攝時並非單純以商業片為主，而是以戲劇和主題先行，想用冷門題材（殯儀業）講人性、生死同家庭陰影。又指邀黃子華同許冠演出是想拉近觀眾，最重要是服務故事本身，而不是為票房而拍。

對於有網民覺得《破地獄》不似商業片既不是合拍片，先能夠拍出佳作。林家棟表現激動：「我唔覺得唔係商業片，係商業片嚟喎。佢點唔係商業片呀。你睇個陣容就係商業啦。你唔係同我講笑呀，唔係商業。網民就係你，你就係觀眾，我就唔贊成網民講乜就問乜，你問就係你，唔係網民。」

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