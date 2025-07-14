女星陳屍自宅半年無人知「屍體嚴重腐爛」父親斷聯兩年拒認領遺體
撰文：聯合新聞網
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巴基斯坦女星胡邁拉阿斯加爾（Humaira Asghar Ali）驚傳死亡，她的遺體日前在住處中被發現時已嚴重腐爛，推估至少死亡數月，享年32歲。更令人唏噓的是，她的父親得知噩耗後，竟冷淡表示「她跟家裡早就沒聯絡了，遺體你們自己處理吧」，不願領回女兒的遺體。
根據外媒報導，胡邁拉長年住在同一處出租公寓，但近年經濟狀況惡化，已拖欠房租超過一年，房東無奈之下向法院申請強制驅離。執法人員於本月8日前往執行命令時破門進入，竟發現她陳屍屋內、遺體腐敗嚴重，初步推測死亡時間已數週，但警方根據鄰居證詞與通聯紀錄，認為她極可能早在去年底就已身亡。
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當地警方表示，現場沒有他殺跡象，初步排除外力介入，傾向認定為自然死亡，但詳細死因仍需等待驗屍報告釐清。
令人震驚的是，警方聯繫家屬希望協助處理後事時，胡邁拉的父親卻明確表示兩人多年未聯絡，形同斷絕父女關係，並拒絕領回遺體。若家屬最終仍不出面，胡邁拉將成為「有名無主屍」，由政府安排下葬。
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