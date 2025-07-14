女星陳屍自宅半年無人知「屍體嚴重腐爛」父親斷聯兩年拒認領遺體

巴基斯坦女星胡邁拉阿斯加爾（Humaira Asghar Ali）驚傳死亡，她的遺體日前在住處中被發現時已嚴重腐爛，推估至少死亡數月，享年32歲。更令人唏噓的是，她的父親得知噩耗後，竟冷淡表示「她跟家裡早就沒聯絡了，遺體你們自己處理吧」，不願領回女兒的遺體。



根據外媒報導，胡邁拉長年住在同一處出租公寓，但近年經濟狀況惡化，已拖欠房租超過一年，房東無奈之下向法院申請強制驅離。執法人員於本月8日前往執行命令時破門進入，竟發現她陳屍屋內、遺體腐敗嚴重，初步推測死亡時間已數週，但警方根據鄰居證詞與通聯紀錄，認為她極可能早在去年底就已身亡。

巴基斯坦女星胡邁拉阿斯加爾（Humaira Asghar Ali）（IG@humairaaliofficial）

【圖輯】點圖放大看更多巴基斯坦女星胡邁拉阿斯加爾（Humaira Asghar Ali）照片👇👇👇

+ 21

當地警方表示，現場沒有他殺跡象，初步排除外力介入，傾向認定為自然死亡，但詳細死因仍需等待驗屍報告釐清。

令人震驚的是，警方聯繫家屬希望協助處理後事時，胡邁拉的父親卻明確表示兩人多年未聯絡，形同斷絕父女關係，並拒絕領回遺體。若家屬最終仍不出面，胡邁拉將成為「有名無主屍」，由政府安排下葬。

【同場加映】娛圈半年回顧｜5位港圈逝世藝人令人難過 2位外地明星引轟動（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 18

延伸閱讀：

獨／調查官當「收簿手」...落網辯：月薪8萬不可能 檢用一數據打臉

被問「有沒有穿過比基尼」…高雄空大生控遭師性騷 畢典下跪向副市長陳情

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】