消失女星長期被網暴　哥哥趙健揭欺凌內幕　意外起底始作俑者身份

憑藉「還珠格格」中「小燕子」一角紅遍亞洲的女星趙薇，自2021年8月突遭全面封殺後便徹底神隱，至今已近4年。儘管期間一度傳出解禁風聲，甚至她也曾在瓊瑤辭世時罕見發文悼念，卻始終未有復出的明確跡象。然而就在外界幾乎認為她將繼續保持沉默時，她的哥哥趙健12日罕見發聲，正式揭開她遭遇長期網路欺凌的內幕。



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趙健痛批，有惡意人士刻意將趙薇與「緬北電信詐騙案」扯上關係，甚至製造P圖與詛咒內容，長期對她進行攻擊抹黑。更驚人的是，警方調查發現，這場網路造謠的幕後主使，竟是一名律師，對方坦承為了炒熱聲量、吸引業務，自導自演這場荒謬戲碼。

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他表示，趙薇從未是什麼「資本代理人」或「女版巴菲特」：

「她只是個熱愛藝術、真誠質樸的演員與導演。」



面對外界的誤解與辱罵，她選擇長年隱忍，甚至讓母親多次因網路謠言而徹夜難眠。如今，趙薇決定不再沉默，正式提起訴訟，法院已受理。

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消息一出，網友反應兩極，有人力挺「早該這麼做了」，也有人為她感到不值：

「她太體面，才會變成現在這樣。」



趙薇至今仍未公開回應當年封殺原因，此次首度透過法律行動正面回擊，也讓外界揣測，她是否準備奪回屬於自己的清白與發聲權。

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