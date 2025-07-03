人氣女星低調離世終年43歲「新劇5月才熱播」經理人：已化作星星

據媒體報導，韓國知名女演員李嶼邇（이서이）去世，終年43歲，已低調完成葬禮。7月1日，李嶼邇的經理人在社交媒體平臺中發佈訃聞：「燦爛、美麗、善良的姐姐於6月20日化作天國的星星，以此方式告別人間」、「逝者父母深受衝擊悲痛萬分，懇請大家祈願姐姐能去往美好安寧之地，謹代伯父伯母發佈此訊」。



不少粉絲在李嶼邇的社交媒體帳號下悼念：「我們深愛的嶼邇演員已離世，共度的時光如此珍貴令人懷念。抱歉，感謝，永遠愛你。願你在彼方安息。」

韓國知名女演員李嶼邇（이서이）去世，終年43歲。（IG@eseoe242）

【圖輯】點圖放大看更多李嶼邇照片👇👇👇

+ 9

據悉，李嶼邇至今未婚無子女，生前IG最後曝光的照片為黑白風格，遺作《離婚保險》在5月熱播，該片由李棟旭、李光洙主演，講述了彙聚了最優秀人才的保險公司開發團隊開發離婚保險相關的產品，將與離婚相關的所有事項都數位化，制定相應的保險金額的故事。

據資料顯示，李嶼邇2013年通過《龜巖許浚》正式出道展開演藝生涯，隔年憑藉《清潭洞醜聞》嶄露頭角。之後陸續參演《尚衣院》、《The King》、《浪漫特攻隊》等多部電影，靠著獨特的風格受到觀眾矚目。特別是在《浪漫特攻隊》中，她飾演孔明角色「范宇」的姐姐，給觀眾留下深刻印象。

【同場加映】娛圈半年回顧｜5位港圈逝世藝人令人難過 2位外地明星引轟動（點圖放大瀏覽👇👇👇）