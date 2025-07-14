女神配對計劃｜葉蒨文與三名組員各有親密互動GM爆喊

《女神配對計劃》昨晚一集除播出了Camping熱身環節「估睡衣」遊戲外，還剪輯了是次Camping中的精彩互動預告！在時長約1分半鐘的預告精華中，能清楚見到在之後的回合競賽中，女神除了會與自己組的求愛勇者有互動，亦會與其他女神組的求愛勇者合體玩遊戲。最讓人驚訝的，是葉蒨文Sophie將與羅毓儀Yuki「交換最愛」—曾展望GM及林俊其Kris，意味著眾人關係及感情發展每一刻都充滿變數，難怪預告精華講明「重新分組，感情成謎！」

女神將會Changing Partners。

片段所見，近乎已變成「GM嫂」的Sophie，先後會與林澤謙打勾勾、及與Eddie用口傳紙杯，誓要刺激GM心臟。不過一開局已贏在起跑線的GM，則似乎獲得獨享一親Sophie香澤機會，到底GM做咗乜獲得如此厚待？就要期待後續！

真情爆喊moments精華。

真情爆喊moments精華。

除了充滿變數，Dating Camp還充斥了無限「情緒炸彈」，當中李芷晴及關嘉敏更哭成淚人！李芷晴接受製作組訪問時，坦言擔心自己會孤獨終老：「太理想化咗所有嘢…我都好擔心我會唔會孤獨終老！」說時喊樣卻相當真實淒涼！至於關嘉敏則未知是否家中發生特別事故，一度無助爆喊兼向監製哭訴：「佢嘔血呀！」情況令人擔心。而向來笑面迎人的GM，亦會真情大爆發：「係咪每次我一笑，就（好似）咩都冇做咁呢？」面對哭得無助得像個孩子的GM，Sophie一臉肉痛、擔心兼憐愛，粉紅度爆燈，相信之後播出時肯定令無限「GS粉」甜到兼疼到入心！

但同一時間，亦會與現時嘅組員有進一步嘅發展。