31歲男星涉集體性侵一審判3年6月　檢方嫌太輕、被告不服雙雙上訴

NCT前成員泰一（文泰一）與兩名友人涉嫌酒後集體性侵，一審遭判刑3年6個月，但檢方與被告雙方均不服，案件正式進入二審程序。



首爾中央地方法院刑事26部於7月10日對三名被告作出一審判決，指出「雖被告自稱自首並承認犯罪，但當時客觀證據已確保，難以視為真正自首」，最終裁定有期徒刑3年6個月、性暴力治療課程40小時、5年兒少機構就業限制，當庭收押。

韓國男團NCT前成員泰一（IG@mo.on_air）

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然而據韓媒《Starnews》17日報導，檢方認為量刑過輕，於15日提出上訴，三名被告隨後也上訴，雙方將在二審展開激烈攻防。

一審中，檢方指控，三人於2024年6月13日凌晨在首爾梨泰院飲酒後，將酒醉失去意識的中國女性帶至住處集體性侵，強調此案「計畫性明顯，罪質惡劣」。

泰一則在庭上表示「深感懊悔，對受害者及所有失望的人致以歉意」，其律師補充，泰一已進行心理諮商與防治課程，並取得被害人「不願處罰書」，請求法院給予最後機會。

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