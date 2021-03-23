韓國打拼回內地發展必紅？　余景天《青春有你3》排第一紅回韓國

撰文： 趙允琳 最後更新日期： 2021-03-23 10:00

近年有不少在韓國娛樂圈打拼的中國偶像，回內地發展後都大獲成功的例子，兩年前曾參加韓國選秀節目《PRODUCE X 101》的加拿大籍中國練習生Tony雖然最後以第20名的成績止步，不過兩年後他在內地捲土重來，以本名「余景天」參加內地選秀節目《青春有你3》大獲成功，已經連續在三次排名中奪第一名，氣勢如虹的他極大機會C位出道。

余景天當時已經賺得不少人氣。（Insight）

現年18歲的余景天當年在《PRODUCE X 101》因精湛的freestyle舞蹈而一度被評價為A級，但後來因在舞蹈評價中頻頻出錯而被貶去F級，最後在比賽中奪第20名。他在《PRODUCE X 101》之後努力裝備自己，回中國內地後再參加一次選秀終於大獲成功，連續在三次排名中排第一名，他在其中一次發表一位感言時提到：「誰說初C（指的是第一個Center羅一舟）就是終C，今年我只有含淚地把這個規則給打破」，霸氣十足的發言更在韓國瘋傳，掀起中韓網民熱烈討論。

余景天在內地捲土重來，參加選秀節目《青春有你3》大獲成功，連續在三次排名中奪第一名。（網上圖片）

余景天當年以「Tony」之名參加《PRODUCE X 101》，最後以第20名的成績止步。（網上圖片）

事實上，過去有不少中國人即使在韓國發展並不如意，回內地發展都有不錯的成就，例如女團宇宙少女的中國成員孟美岐和吳宣儀本來在韓國知名度並不高，於2018年參加內地選秀節目《創造101》後吐氣揚眉分別奪得冠亞軍入選限定女團火箭少女101出道；《Produce 101》第二季的Justin（黃明昊）和Jung Jung（朱正廷）本來以43及51名止步，回內地後於2018年參加《偶像練習生》最終分別以第四名及第六名入選限定男團NINE PERCENT出道。

孟美岐在《創造101》獲得冠軍。（視覺中國）

吳宣儀在《創造101》獲得亞軍。（視覺中國）

黃明昊Justin。（黃明昊微博圖片）

朱正廷Jung Jung（微博：@THEO-朱正廷）

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