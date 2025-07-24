人氣男星被爆劈腿冷暴力！認錯停工避談出軌　粉絲怒轟避重就輕

大陸男星梓渝因演BL劇《逆愛》爆紅，成為新晉人氣男星，近日遭爆私生活混亂，深陷劈腿風波，網友「Paris梨lii」在社群平台發表長文，指控兩人於2023年底開始交往，期間男方不僅與前任女友藕斷絲連，還多次對她施以冷暴力，導致她精神與情緒嚴重受創。梓渝隨後也發出道歉聲明，認了做錯事，並宣布演藝工作全面暫停。



「Paris梨lii」公開多段疑似與梓渝的聊天截圖與同框畫面，證實兩人曾經親密交往，並指控梓渝在戀愛期間與另一名女子保持曖昧關係，形同劈腿。她更表示自己曾遭梓渝團隊施壓，要求不得公開兩人關係與情節，否則將承擔法律後果。此事迅速在微博與各大社群引爆話題，相關標籤更登上熱搜，引來大量網友批評與聲討。

大陸男星梓渝近日遭爆私生活混亂。（微博@梓渝）

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面對風波延燒，梓渝昨（23）日晚間透過社群發表長文道歉，表示自己因工作壓力與情緒管理不當，確實在感情中造成對方傷害。他承認曾有逃避與冷處理的行為，對女方造成傷害感到歉疚，並強調將暫停工作：

「我承認在過去一段時間，由於工作安排非常密集，壓力很大，加上我自己在處理感情和私人問題上的方式非常不成熟、不妥當，導致了我們之間溝通出現了嚴重的問題，讓你找不到我，這是我的錯，我應該、也必須找到更有效的方式與你溝通，處理好我們的關係。」



梓渝也提到：

「除了已經在推進的工作，我會暫停一段時間的公開工作， 認真反思，調整自己的狀態，學習如何更好地平衡工作與生活，如何更成熟地處理人際關係。最後，再次向她表達我最深的歉意。 也向所有關心我的粉絲、朋友，以及所有關注此事的人說聲抱歉，讓你們失望了。我會努力改正，重新出發。謝謝大家。」



不過網友並不接受，要他正面回應是否劈腿、出軌，認為他避重就輕，根本沒有把事情說清楚。

大陸男星梓渝因演BL劇《逆愛》爆紅。（《逆愛》片頭曲唱片封面）

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