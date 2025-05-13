目擊老婆偷吃床戰奸夫　昔日男偶像離婚12年吐心聲：反而要謝謝她

帥哥偶像組合D-BOYS出身的日本男星中村昌也，他最廣為人知的一段經歷是與「早安少女組」前成員矢口真里的婚姻，當時因為目睹矢口真里偷情「小王」梅田賢三，隨後離婚，這段經歷當時在日本演藝圈引起軒然大波。近來他接受媒體訪問，首度鬆口談起這12年來的心路歷程。



中村昌也回憶起當年與前妻離婚後的日子，坦言心情低迷了一年才振作起來：「不過，真的很難熬啊。雖然對方（矢口）應該也是……」話鋒一轉，他則感謝起前妻：

「因為是『前妻的丈夫』，讓大家記住了我的名字，這份感謝更大。反過來說，反倒要謝謝她。如果沒有那件事（離婚），我想世人可能根本不認識我吧？」



「早安少女組」前成員矢口真里。（ig@mariyaguchi_official）

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中村昌也在2013年2月離婚，後來在2017年與森咲智美傳出戀情，不料在2023年1月傳出分手，他隨則移居宮古島，與朋友在島上開了酒吧，並坦言當時因為與女友分手，心裡想著「想做出一些改變了」，他接著輕聲地說：

「或許最真實的想法是『來宮古島也許會改變些什麼』。也有很多事情是想忘記的…」



中村昌也坦言，原先以為來到宮古島後，東京的工作機會也會增加，不料卻沒人找他去工作，有時還會被客人誤會是退出演藝圈。對此，他強調：

「只是工作變少了，我什麼工作都願意做喔。雖然大部分都只被找去上戀愛實境秀。」



帥哥偶像組合D-BOYS出身的日本男星中村昌也。（ig@masaya_nakamura_official）

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中村昌也與矢口真里於2011年5月結婚，兩人在這之前已交往1年；2013年2月，中村昌也當時提前回家卻撞見矢口真里與男模梅田賢三在家偷情，中村昌也在同年5月正式離婚。

此後，矢口真里則與梅田賢三繼續交往，並在2018年3月再婚，而中村昌也則在2017年與節目結識的寫真偶像森咲智美傳出戀情，於2023年2月分手，但在2023年1月早已移居宮古島；近期，中村昌也參與了一個名為《媽媽也戀愛可以嗎？》（ママも恋してイイですか？）的戀愛實境節目。森咲智美後來在2024年1月宣布與埼玉西武獅隊球員平沼翔太（27歲）奉子成婚。

寫真偶像森咲智美。（ig@morisakitomomi）

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】