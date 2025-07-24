童年曾著女裝！39歲男星新劇偏好男色 粉絲：勾魂眼讓人受不了
撰文：TVBS新聞網
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大陸男星劉端端在古裝劇《風起西州》飾演西州世子「麴崇裕」，外表嬌豔、內心狠戾，是宮廷中的寵兒，也是暗中策劃陰謀的高手。戲裡，古力娜扎看出劉端端來意不善，故意不給好臉色看，老是對他頤指氣使，甚至還因繽紛穿著打扮故意戲稱「死孔雀」，兩人一來一往針鋒相對，也讓劉端端成了戲裡的白眼王，常對著古力娜扎翻白眼。其實，劉端端小時候扮過女裝，還曾在綜藝節目中秀出自己童年照，令同台藝人嘖嘖稱奇。
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劉端端的角色打扮陰柔不近女色，反倒偏好男色，不停的對男子拋媚眼的功力，也讓他被粉絲暱稱最佳勾魂眼，一出招就讓人受不了。劉端端曾在綜藝節目自曝孩提時的女裝扮相，因為姥姥喜歡女娃，看他長得挺美的，就要他穿女裝綁頭髮拍照，意外留下童年時期的女裝照，也因此現在演起陰柔如花的角色駕輕就熟。劇中，曾一萱因為喜歡上劉端端，不顧他愛男不愛女的性格倒追，兩人拍海報時，呈現出浪漫氣氛，劉端端自戀笑說：
「自己真的是怎麼拍都好看啊！」
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劉端端劇中是高昌古國最後一位世子，為保家族勢力，處處試探初到西州的長史裴行儉（許魏洲飾），設下重重陷阱，逼裴行儉遠離西州事務，兩人鬥智鬥勇德過程中，他終於被裴行儉的智慧與正直感化，化敵為友共同守護西洲。
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