女星被誤會沒穿內褲走光　網民不解為何穿肉色打底褲　專家揭原因

南韓女子天團BLACKPINK日前到美國芝加哥開唱，其中，成員Lisa因穿著肉色打底褲（安全褲），被誤會「沒穿底褲」，引發熱烈討論，也有網友不解她為何要選擇膚色打底褲。對此，舞蹈老師KIMIKO於22日以專業角度分享自己的經驗，希望大眾能跳脫表面觀感，深入了解打底褲的設計初衷與功能性。



KIMIKO指出，膚色打底褲並不色情，而是讓身體線條更顯流暢的重要防護措施。所謂膚色打底褲的主要功能，在於避免穿短褲或裙子時，因為內褲的顏色或形狀露出而破壞整體視覺效果，「這種設計不僅實用，更能讓表演者或穿著者在動作時更加自在，同時保持美觀。」她也曬出自己的現代舞專用短褲，表示雖然它與打底褲長得很像，但功能性更強、材質更貼身，色選也更豐富，能因應不同膚色需求以達成視覺和諧。

Lisa日前在演唱會上穿的膚色打底褲引發討論。（截圖）

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針對演出服設計的細節，KIMIKO也舉例分享，「在為唱跳明星設計演出服裝時，我經常會與服裝老師深入討論『訂製打底褲』的設計細節。這不僅能確保服裝的合身與舒適度，更能提升整體表演的專業性與整體感。」她坦言，這類的打底褲雖價格較高、屬於消耗品，但對於表演者而言，確實是必要的投資。她也認為Lisa這次的選擇，展現了對舞台細節的高度重視：

「也示範在大型演出穿搭時，可以更加注重實用性與美感的結合。」



KIMIKO分享自己的現代舞短褲。（IG@dancekimiko）

除了個人觀察外，KIMIKO還加碼補充冷知識：「打底褲最早是為了防止走光而設計，但隨著時代發展，它逐漸融入時尚與表演領域，成為兼具功能與美觀的單品。」現在的打底褲不僅有多樣材質和顏色可以選擇，功能性也很強，「越是不影響表演服裝的視覺美感設計其實要越花心思喔～」希望透過自己的分享，能讓大家對於打底褲有更進一步的認識。

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