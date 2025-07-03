魷魚遊戲3｜性感女星跳繩「上衣頻下滑」為防走光僅跳10下被淘汰

Netflix話題韓劇《魷魚遊戲3》（魷魚遊戲第三季）6月27日正式上架，新一季除了經典的「英熙娃娃」不缺席外，還有「好夥伴」哲秀見客，成為新關卡，而各地也打造巨型「哲秀與英熙」關卡，等著民眾來挑戰，其中台北關卡就在中正紀念堂，而Apple（黃暐婷）和妹妹瑤瑤（黃喬歆）也到現場玩遊戲，雖非巨型娃娃，但也在打版成守衛的工作人員執行下，挑戰單腳跳繩。



瑤瑤（黃喬歆）（IG@qiaoxinhuang）

【圖輯】點圖放大看更多瑤瑤IG靚相👇👇👇

+ 18

Apple日前（6月29日）於社群曬出在中正紀年堂挑戰跳繩的畫面，她在2名「工人」手衛甩繩下，以單腳跳30下，讓她直呼：

「假的跳繩我不行～真的跳繩我單腳跳都沒問題😎✌🏻這次不是炮灰了～」



Apple日前（6月29日）於社群曬出在中正紀年堂參加遊戲的照片。（IG@appleweiting）

【圖輯】點圖放大看更多Apple IG靚相👇👇👇

+ 14

而瑤瑤隨後也加入挑戰，她穿著平口背心，她雖將外套綁在胸口，但跳繩時仍不時下滑，她一邊防走光一邊單腳跳，但2次加總才10下，她分享影片自嘲「這是個悲傷的故事」，Apple則直虧：

「我可憐的妹妹給她兩條命都不夠死。」



【相關圖輯】魷魚遊戲3結局｜決戰3大遊戲贏家竟是「他」奧斯卡影后驚喜現身（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 7

延伸閱讀：

澎湖阿家生蠔勒令停業 老闆哽咽：她達到目的我收攤了

闆娘救尪有魄力！陳怡蓉祝離職醫師「一路走好」

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】