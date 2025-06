龍婷為8萬現金獎無懼夾擊搏到盡　著阿婆打底褲水中混戰唔怕走光

TVB夏日特備綜藝節目《大師兄 Welcome Summer 大激戰》,逢周日晚八點翡翠台播映。「大師兄」錢嘉樂率領阮兆祥、麥美恩、林秀怡、林正峰一眾「獎老」衝出錄影廠,大玩水上闖關遊戲,競逐超級終極大獎。每集均會有兩隊出賽進行對決,勝出隊伍可晉身終極回合、角逐總值超過港幣 18 萬蚊的獎品&現金獎。(PS 現金獎佔八萬)。

上集勝出的隊伍是「萬千星輝得獎隊」,今集出戰的,有區永權率領的「東張西望隊」「, 周吉佩領軍的「中年好聲音隊」,「東張西望隊」成員包括區永權、陳庭欣(Toby)、梁敏巧、黎寬怡(貓仔)、曾錦燊(Charles)、鄧凱文(Eris)。「中年好聲音隊」成員則包括周吉佩(吉吉)、支嚳儀(支支)、龍婷、顏志恒、陳俞霏、顏米羔。

支嚳儀都玩到除T恤。

有機會攞8萬現金獎,大家都搏到盡。

龍婷投入到腳趾力都出埋

今晚(29 日)一集焦點,落在唔識游水的龍婷身上!戰意力驚人的龍婷,即使不熟水性仍無阻她「橫闖直撞」決戰水上之「癲」,在「浮床大混戰」年面對「東張西望隊」夾擊,龍婷使出「超級無敵摩打腳」,搞到冇人夠膽埋佢身,連見慣大場的大師兄錢嘉樂忍不住驚嘆:「你睇吓龍婷兩個都搞佢唔掂!」之後在「浮床 6 VS 6」環節,龍婷 vs 爆肌小鮮肉曾錦燊,竟連腳趾力都出埋,最終堅持至到倒數五秒才被拉落水,堪稱女年豪傑。做足準備的龍婷,遊戲期間數度露出「超級阿婆打底褲」,除能 make sure 零走光,搞笑效果亦十足十。

龍婷戰鬥力驚人。

原來龍婷係唔識游水。

龍婷遊戲期間數度露出「超級阿婆打底褲」。

梁敏巧升呢「公主抱女神」

本集另一焦點落在「Fit 爆」的黎寬怡(貓仔)身上,玩「騎呢大啖食」時,「中年好聲音隊」周吉佩孭起支支玩騎膊馬,「東張西望隊」則派出貓仔孭 Eris。雖然貓仔是女仔,但她一嘢便輕鬆舉起 Eris,展現驚人背肌力量爆炸力;之後於「水中大電視」環節,貓仔以「腹肌」成功戰勝水壓,輕鬆兼優美地在水中打筋斗,令人嘆為觀止!另外貓仔還表演「公主抱」梁敏巧,適逢梁敏巧在今晚播出的《女神配對計劃》中,亦被安排大玩「公主抱」遊戲,一夜之間連環被抱起升呢「公主抱女神」。

玩「騎呢大啖食」貓仔輕鬆舉起 Eris 相當大力。

貓仔黎寬怡。