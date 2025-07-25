周冬雨劉昊然被傳5年戀情告終　二人同場完全零互動　形同陌路人

【周冬雨劉昊然傳分手】7月25日，有媒體曝光周冬雨劉昊然在同一個攝影棚內互不打擾，已分手，結束五年戀情。從畫面中可以看到，周冬雨當天穿著一身黑色服飾，留著卷髮，顯得非常有女人味。她在攝影棚裡與同事聊天，心情很好，看不出有什麼異樣。而劉昊然雖然與周冬雨在同一個攝影棚拍攝，但沒有打招呼，工作結束後獨自乘車離開。他也穿著一身黑衣，看上去非常有型。



從畫面中可以看到，周冬雨當天穿著一身黑色服飾，留著卷髮，顯得非常有女人味。（截圖）

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劉昊然 1997年10月10日出生於河南省平頂山市魯山縣，中國內地影視男演員，中國煤礦文工團話劇演員。代表作有《北京愛情故事》、《唐人街探案》系列電影《琅琊榜之風起長林》、《燃冬》等。

據資料顯示，周冬雨，1992年1月31日出生於河北省石家莊市，中國大陸女演員。代表作有《山楂樹之戀》、《同桌的你》、《後來的我們》、《少年的你》等。

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自從2020年合作拍完電影《平原上的火焰》之後，關於劉昊然和周冬雨的新聞幾乎沒有斷過。2021年11月，兩人又一次一起出現在《燃冬》劇組裡頭。

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