38歲女星自爆因接吻不合而分手　不再「喜愛夜蒲」戀愛觀亦有改變

前After School成員李周妍（舊譯：李珠妍）於節目中分享戀愛觀，自爆「因接吻不合分手」！



南韓女星從女團After School成員到演員，近日她上SBS綜藝節目《脫掉鞋子恢單4Men》，一席關於「戀愛觀」的言論成為網路熱議話題，甚至她過往與韓流天王GD（權志龍）的緋聞也因此被翻出。

李周妍在《脫掉鞋子恢單4Men》中分享戀愛觀。（YouTube＠SBS）

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李周妍在節目中表示自己挑選男友的首要條件是「接吻」直言：「真的曾經因為接吻不合而分手」。李周妍表示當時對方其他方面都很好，但就是接吻合不來：

「最後還是選擇結束這段感情。」



除了談及親密互動的重要性，李珠妍也透露自己不再喜歡夜生活：「曾經玩得很瘋，現在連被邀請去夜店也提不起興趣。」對於戀愛態度的轉變，她補充：

「一年前我還在懷疑自己能否與一個男人過一輩子，但現在不再想要『多方嘗試』，也算是經歷了不同階段的戀愛歷程。」



李周妍曾多次與GD捲入戀情傳聞，自2017年開始至今已6度被傳交往，雙方強調「只是親近的同事」，從未承認戀情傳聞。而今年5月再被疑似「舊情復燃」？GD所屬的 Galaxy Corporation 明確否認，表示：

「戀愛傳聞不實。」



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