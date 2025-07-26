歐陽娜娜造型大變！前衛妝容藍色眼影配濕髮 被網友吐槽：像水鬼
撰文：聯合新聞網
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歐陽娜娜近年來一直在內地發展，其政治立場一直備受爭議。而她近期街拍時尚雜誌，拋開過往甜美清新的模樣，挑戰「藍色眼影」的超前衛妝容，沒想到竟遭網友直說：「像水鬼」。
照片中，歐陽娜娜穿著褐色上衣，上頭佈滿了特殊的符號，同時她畫上藍色眼影，創造出冷豔強烈的視覺效果。
另外還有歐陽娜娜頂著一頭濕髮，眼睛迷幻的盯著鏡頭，與過去鄰家女孩的氣質完全大相逕庭。
而其實，歐陽娜娜25日就有在微博曝光一系列的幕後花絮照片，只見她披著毛巾瞪著鏡頭搞怪。但開拍後隨即收起笑容，展現專業的一面。不過在該組照片曝光後，評價相當兩極，有人大讚「超美有態度」，但也有人認為「像水鬼」、「第一眼完全認不出來」。
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