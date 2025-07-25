《流星花園2》臨記榮升一線女星 擔正華語版《我們的藍調時光》
撰文：聯合新聞網
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華語版《我們的藍調時光》8月開拍，由柴智屏擔任總製作人，其中張鈞甯其實演過《流星花園2》西門朱孝天的秘書，她笑說 ：「那不算真正合作，我當時是廣告模特兒，是被發去的臨時演員，那天看到所有的演員好緊張，等到最後，只有一句台詞，說完就放我走了。」
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張鈞甯這次接演《我們的藍調時光》除了受角色吸引，希望詮釋患有抑鬱症的角色，能讓困境中的人得到一點點的力量，另一個初衷是想跟未正式合作過的「偶像劇教母」柴智屏合作。
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答應接演後，張鈞甯才知道會跟周渝民和林子平導演再聚首：「感覺很有趣，充滿挑戰，期待再次合作後我們會變成什麼樣子，我會用盡各種力量把角色做得豐滿。」張鈞甯也提到日前讀本時周渝民有許多想法，提供很多很棒的意見：
「大家平常工作比較繁忙，不太常見到，但見到面不會有生疏感，默契還是很強，跟老朋友拍戲很有安全感，因為你知道不管怎樣他都會接住，這種感受很好。」
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