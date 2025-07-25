螢幕情侶疑假戲真做熱戀中　女方背景被起底　爸爸曾是傳媒大亨

26歲男星詹懷雲因《影后》知名度大增，外型帥氣的他儼然成為新生代男神，戲約不斷，而他近期新生代女星江齊合作新戲《有病才會喜歡你》，被傳假戲真做，已經低調交往半年，而詹懷雲經理人也作出回應。



詹懷雲近期新生代女星江齊合作新戲《有病才會喜歡你》，被傳假戲真做。（《有病才會喜歡你》劇照）

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據《鏡報新聞網》報導，江齊與詹懷雲在拍戲時就已悄悄來電，煞科後才正式交往，不過因為江齊的身份，小倆口對戀情異常低調，只有幾位至親好友知道，因為江齊傳是幼教界霸主、道生幼稚園的創辦人江道生的寶貝千金，江道生在雙北擁有眾多房地產，曾為傳媒大亨，資產粗估破百億元（台幣），若屬實詹懷雲可謂成了人生勝利組。

26歲男星詹懷雲因《影后》知名度大增。（ig@zhan_1998__）

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不過對此，詹懷雲經理人表示：「非常抱歉無法回應不明爆料，但我覺得年輕人互相交朋友是非常正常的事情，我們經紀公司也不會對藝人私領域的交友方面有所限制或過份關切，辛苦你們了喔，謝謝。」對於兩人關係並未多說或否認，為傳聞保留空間。

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