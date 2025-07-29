46歲資深男主持再婚不到一年又傳婚變 疑因生性多疑善妒引致分居
撰文：聯合新聞網
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歐漢聲（歐弟）於2024年8月與圈外女友登記再婚，並迎來三女兒「波波」誕生，原本以為揮別過去婚姻陰霾，展開幸福人生，未料婚後不到一年，卻傳出夫妻感情生變，不僅早已分居，甚至傳出有鄰居聽到夫妻爭吵聲，婚姻關係疑似陷入危機。
據「鏡週刊」報導，有鄰居指出，歐弟和現任妻子婚後不久便未同住，有人曾聽聞兩人激烈爭吵聲，如今兩人分住上下層樓，歐弟獨自住一層，太太則與孩子住另一層。
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據悉，歐弟對感情有強烈的不安全感，一進入婚姻後，性格會變得多疑、善妒，過度猜忌的行徑讓太太難以忍受，夫妻關係因此逐漸冷淡。此外，他的「電鑽級」打呼聲也被指是分居主因之一。過去他錄陸綜時曾讓鄧超失眠，被製作單位封為「電鑽之神」，如今這問題也成為婚姻生變的來源。
對此，歐漢聲的經理人回應台灣「壹蘋」否認報導內容，指出是子虛烏有，夫妻倆人沒有分居，且歐漢聲好不容易結婚，過得很開心。
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