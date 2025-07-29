42歲歌后淪小三？高調認愛小21歲男　正宮揚言未分手：處於冷靜期

42歲的「金曲歌后」魏如萱被聯合報讀者揭發，跟小21歲的Ian手牽手看展，隨即透過經理人認愛，但否認介入他人感情，豈料稍早正宮若盈卻回應雙方「目前處於感情冷靜期」，3人之間的分手、曖昧、交往時間序讓人霧裡看花。



42歲的「金曲歌后」魏如萱被聯合報讀者揭發，跟小21歲的Ian手牽手看展，隨即透過經理人認愛。（IG@waawei）

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而魏如萱昨晚依然正常開工，到HitFm「OH夜DJ」直播開咪，雖然整場節目未提及感情風暴，但節目最後點播了方大同的「誰知愛是什麼」，似乎是她正為愛所困的心情。

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「OH夜DJ」後半段，娃娃播了80、90年代Funk的歌曲，氣氛相當Chill、愉快，後來與粉絲聊起「茄芷袋」為啥叫「茄芷袋」？有說有笑、互動熱絡，直到節目收播前10分鐘左右，她播了方大同的「誰知愛是什麼」，最後跟唱了歌詞「愛呀、愛耶、愛唷」，隨即低聲問了「不知道、不知道愛是什麼」，而昨晚也有不少鐵粉上線、為她加油打氣，娃娃最後也回應：

「謝謝我看到你們的留言了，讓大家擔心了，對不起，明天見。」



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