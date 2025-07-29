42歲歌后淪小三？高調認愛小21歲男 正宮揚言未分手：處於冷靜期
撰文：聯合新聞網
出版：更新：
42歲的「金曲歌后」魏如萱被聯合報讀者揭發，跟小21歲的Ian手牽手看展，隨即透過經理人認愛，但否認介入他人感情，豈料稍早正宮若盈卻回應雙方「目前處於感情冷靜期」，3人之間的分手、曖昧、交往時間序讓人霧裡看花。
【圖輯】點圖放大看更多魏如萱照片👇👇👇
+25
而魏如萱昨晚依然正常開工，到HitFm「OH夜DJ」直播開咪，雖然整場節目未提及感情風暴，但節目最後點播了方大同的「誰知愛是什麼」，似乎是她正為愛所困的心情。
【圖輯】點圖放大看更多網紅若盈照片👇👇👇
+22
「OH夜DJ」後半段，娃娃播了80、90年代Funk的歌曲，氣氛相當Chill、愉快，後來與粉絲聊起「茄芷袋」為啥叫「茄芷袋」？有說有笑、互動熱絡，直到節目收播前10分鐘左右，她播了方大同的「誰知愛是什麼」，最後跟唱了歌詞「愛呀、愛耶、愛唷」，隨即低聲問了「不知道、不知道愛是什麼」，而昨晚也有不少鐵粉上線、為她加油打氣，娃娃最後也回應：
「謝謝我看到你們的留言了，讓大家擔心了，對不起，明天見。」
【圖輯】點圖放大看更多Ian照片👇👇👇
+26
37歲女星漂髮失敗髮量只剩10%「像被虐的小狗」髮型師至今未道歉38歲女星自爆因接吻不合而分手 不再「喜愛夜蒲」戀愛觀亦有改變女星被誤會沒穿內褲走光 網民不解為何穿肉色打底褲 專家揭原因《流星花園2》臨記榮升一線女星 擔正華語版《我們的藍調時光》37歲女星結婚5週年傳離婚 2人曾分手再破鏡重圓 經理人急回應40歲女星赴韓曬性感 少布衫包不住火辣身材：期待遇到濕身Oppa
延伸閱讀：
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】