37歲頂流女星離婚4年終脫單「被捕獲與神級導演同遊法國」爆戀情

37歲大陸女星趙麗穎2021年和男星馮紹峰離婚，近日驚傳有新戀情。大陸狗仔「吃瓜少女張小寒」、「娛圈大BOSS」同時爆料，她和台灣42歲趙德胤正在熱戀。



趙德胤被拍到多次持門禁卡進出趙麗穎住所，並單獨帶其兒子外出玩耍。（截圖）

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趙德胤被拍到多次持門禁卡進出趙麗穎住所，並單獨帶其兒子外出玩耍，兩人疑似因合作電影《喬妍的心事》日久生情。影片更拍到趙德胤與趙麗穎兒子互動自然，甚至被拍到在法國同遊的畫面。

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趙德胤出身於緬甸的台灣華僑導演，他16歲時便移居台灣求學，並於臺科大取得設計碩士及學士學位，也是電影圈中少數以緬甸為拍攝主題的導演。他著名的作品有《再見瓦城》、《灼人秘密》、最新作品就是和趙麗穎合作的《喬妍的心事」。他曾拿過金馬獎年度臺灣傑出電影工作者肯定，早前緬甸發生大地震，他還曾在台灣為自己的家鄉發聲，希望大家可以救援自己的家。

趙麗穎驚爆和導演趙德胤熱戀中。（微博圖片）

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