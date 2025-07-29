還珠、浪姐女星「腿張開」豪邁坐姿惹激辯　原來對子宮健康有益？

近日，李晟在安徽呈坎古鎮荷葉湖畔錄製拍攝休息時，因穿着長裙以自然舒展的「豪邁」姿勢（雙腿岔開）坐着，引發熱議。



當時李晟與蔡文靜同坐木筏，她穿着長裙，雙腿岔開，胳膊架在膝蓋上，隨性自在。被人提醒坐相不佳時，她不假思索地反問：

幹嘛，咋了？女人不能這麼坐嗎？

這番傲嬌率性的回應瞬間登上熱搜。

對此，網友們看法不一，有人讚她真性情，有人擔心走光，覺得如果是褲子就還好，也有人認為藝人需注重形象。

李晟在安徽呈坎古鎮荷葉湖畔錄製拍攝休息時，因穿著長裙以自然舒展的豪邁姿勢坐著意外引發激辯。（羊城晚報）

被提醒坐相不佳時，她不假思索地反問：「幹嘛，咋了？女人不能這麼坐嗎？」這番傲嬌率性的回應瞬間登上熱搜。（羊城晚報）

對此，網友們看法不一，有人讚她真性情，有人擔心走光，覺得如果是褲子就還好，也有人認為藝人需注重形象。（羊城晚報）

演《新還珠格格》小燕子為人所知 《浪姐》奪「斷層式第一」再爆紅（點圖放大看相關劇照）：

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岔腿坐姿是一種健康標準坐姿

據報道，這種所謂「不太文雅」「沒女孩樣」的岔腿坐姿，其實是一種健康標準坐姿。從健康角度說女性更適合岔開腿坐，即保持小腿和大腿、大腿和軀幹呈90°，雙腳與肩同寬的直立坐姿。

1. 岔開腿坐下肢會形成穩定的三角結構，更好地保護子宮、卵巢等器官。

2. 可以散熱通風、給女性私處提供透氣舒適的環境。

3. 張開雙腿、雙臂等擴張性姿勢，可以讓人情緒更舒緩、放鬆，增強自信心。



公開資料顯示，李晟，1985年9月10日出生於湖南省邵陽市邵東市，畢業於湖南工業大學，中國內地影視女演員、歌手。2010年主演新版《還珠格格》中「小燕子」一角而走紅。其參演作品有《轉角遇到愛》《新京華煙雲》《雁回時》《朝雪錄》等。

2014年5月6日，李晟與李佳航在微博公開承認了兩人的戀情。他們因拍攝電視劇《新還珠格格》，而相識相戀。2015年12月，李晟與李佳航領取了結婚證。2018年5月，李晟誕下一子。

蔡文靜，1990年1月3日出生於湖北省宜昌市夷陵區，中國內地影視女演員、歌手，畢業於北京電影學院表演系2008級本科。代表作品有《陽光之下》《匆匆那年》《裝腔啟示錄》等。

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