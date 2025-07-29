資深女星曾流產10次終成功生子　含淚宣佈15歲罕病兒睡夢中離世

台灣女星李宇柔（陳蔓菲）為類戲劇「戲說台灣」班底，過去她經常上節目分享求子經歷，好不容易生下一雙兒女，兒子牛牛卻罹患罕見疾病AADC（胺基酸類脫羧基酵素缺乏症）， 10多年來為了照顧孩子，她身心飽受煎熬，但昨（28日）她悲痛透露兒子一直在睡覺沒醒來，送院急救後宣告不治，得年15歲，她在臉書慟喊：「我的兒子走了。天堂能讓他走路、奔跑。我永遠、永遠愛他。」



55歲李宇柔因患有子宮閉鎖不全，過去為了拚生子，前後流產高達10次，好不容易懷孕，沒想到兒子出生竟罹罕病，發作時眼睛會上吊長達12小時，全身也會癱軟反折，當初醫生告訴她孩子只能活到2、3歲，但她不放棄，嘗試各種治療更費心照顧，兒子13歲時原本做一種基因治療，可自行坐起，但又慢慢癱軟下去，手還會蜷曲、疼痛，過程艱辛。

台灣女演員李宇柔。（聯合報授權使用／資料圖片）

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李宇柔還曾嘗試請命理老師幫兒子改名，盼身體有好轉機會，沒想到命理師婉拒：「你這個孩子我不要碰。」還說：「孩子今年（2022年）就沒了，如果今年撐得過，也撐不過明年（2023年），像這樣的孩子我就不幫他改名字了，你就放他去。」讓她聽了揪心，哭道：

「如果他走了，我想我就跟著走了。」



兒子驟逝，李宇柔痛徹心扉，她提到牛牛最近並無特別的異樣，驟逝原因至今不明，電話那頭她數度泣不成聲：「太突然了，他睡一覺就沒有起來了，我的兒子走了～」一旁親友安慰她：「不哭了，兒子站起來了呀」她更崩潰痛哭、淚流不止，表示要將兒子的骨灰放在家裡，部份裝於飾品戴在身上，家人永遠相伴。

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