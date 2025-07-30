41歲男演員新劇正面全裸未修剪陰毛　拍床戲自覺似BB：被大家呵護

41歲日籍演員福地祐介在《親密之海》大膽正面全裸，已演戲20年的他，笑說第一次在片場感覺自己「像一個嬰兒」般被呵護，呵護到他回說：「我很相信你們，不要多說什麼了。」被問有沒有特意修整毛髮，他大方表示：「完全沒有，修整對這角色而言完全不對。」



福地祐介扮演的世傑有一個嚮往自由的靈魂。（《親密之海》劇照）

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福地祐介18歲離開日本走遍世界，在台灣待了10多年，國語流利。其實他並非第一次拍全裸戲，只是這次在《親密之海》尺度最大，先前除了《動物感傷の清晨》，他去年還以新加坡電視劇《Last Madame Sisters of the Night》間諜角色，榮獲紐約電視節最佳男演員獎。

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福地今祐介被開玩笑問「要不要把衣服一件件穿回來」時，配合笑說：「好啦好啦穿起來。」因為長年一個人在國外生活，覺得「孤獨是我的人生」，一切都要貢獻給觀眾，所以很多其他的事都忽略掉。劇中他的角色心裡一直有著由瑞瑪席丹飾演的「莉蓮」，現實中是否也有一位？他答：「這當然有！」但就算寄明信片，最多也是想著對方畫畫，不太會寄出去，至於這位對象人在哪？笑說：「在地球！」

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