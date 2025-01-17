元敬｜車珠英被傳開拍前先知床戲要露點　要求剪掉卻被無情拒絕

韓國女星車珠英因韓劇《黑暗榮耀》中的拜金空姐一角而爆紅，這次又因古裝歷史劇《元敬》中「上空床戰」的裸露戲引發話題，然而根據韓國媒體獨家報導，其實演員們當初看劇本並不知道床戲要露到這種程度，甚至在播出前經紀公司都還向劇組提出要「小心剪輯」的要求，卻遭拒絕。播出後雖然以此引發話題，但裸露場面根本不影響劇情，讓韓國媒體痛批根本靠女演員的肉體博話題，相當不可取。



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根據韓國《文化日報》獨家報導，其實《元敬》最初版的劇本中只有寫到會有「床第之間的戲份」，但沒有直接具體描述床戲的裸露程度相當激烈，導致演員接拍之際沒有做好心理準備，是直到拍攝前看到分鏡才發現要脫成這樣，劇組還再三強調「有必要脫成這樣」。

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韓媒爆料指出兩位女演員是到開拍前才知道床戲相當裸露。（iQIYI愛奇藝國際版）

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劇組最後採取的做法是找來替身演員拍攝上空的戲份，車珠英跟李伊潭穿著衣服演出同樣場面，最後用CG把車珠英跟李伊潭的臉換到替身演員的，用合成的方式來達到原定的裸露程度。然而在tvN電視台播出後裸戲被剪掉，似乎也不影響觀眾理解《元敬》的劇情走向，因此立刻引發批評：「真的有必要露成這樣嗎？」甚至被認為根本是利用女演員的肉體來增加串流的訂閱用戶，劇組的做法遭罵慘。

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兩位女演員的經紀公司還在播出前要求「謹慎地編輯該場面」，也就是希望能剪掉床戲。不過劇組認為這是必要場面，因此不接受經紀公司的要求。戲劇實際播出後不少觀眾都認為沒必要裸露，更擔心女主角會因此承受心理壓力。不過戲劇還在播出，兩位演員的經紀公司對床戲僅能低調回應：「確實使用替身演員跟CG了。」以免得罪劇組或電視台。

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