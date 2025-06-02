折腰｜宋祖兒劉宇寧圓房戲獲封床戲天花板 場面張力十足卻不低俗
撰文：ETtoday
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人氣陸劇《折腰》日前迎來完結，但餘熱未散，劇中多場精彩情節仍在網路上持續掀起討論，尤其第29集與32集的圓房戲更被觀眾譽為「床戲天花板」。《折腰》由宋祖兒與劉宇寧領銜主演，自開播以來便話題不斷，主角之間「世仇聯姻、先婚後愛」的設定扣人心弦，劇情節奏緊湊、情感鋪陳細膩，讓粉絲大呼過癮。
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劇中最讓粉絲回味無窮的莫過於第32集的圓房重頭戲，不少網友驚呼尺度出乎意料。原本觀眾以為第29集中魏劭與小喬在床上激吻卻因軍情被打斷，已是最大尺度，沒想到後來的圓房戲更加火熱，卻又拍得含蓄唯美，被讚「慾而不俗」，熱度一度衝上微博熱搜。
事實上，《折腰》原著小說中的激情情節相當大膽，劉宇寧先前在直播中還曾笑稱「如果真照原著拍，我估計演員和導演都得進去了！」讓觀眾既好奇又莞爾。儘管如此，劇版《折腰》透過更高明的拍攝手法，保留了情感張力卻避免露骨直白，也展現了導演與演員的拿捏功力。
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有趣的是，劉宇寧與宋祖兒近日在直播中同步觀看這場戲時，也被自己當時的演出羞到不行，宋祖兒一度摀臉躲避畫面、連聲驚呼：「這真的能播嗎？」劉宇寧則頻頻尷尬地說明拍攝情況，自爆拍攝前喝酒壯膽，畫面、動作都是導演要求，CP感十足，讓不少劇迷期待兩人「二搭」。
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