死了一個娛樂女記者｜女星演賣淫網紅拍床戲　認身材差無緣被包養

35歲台灣女星小薰（黃瀞怡）向來對身材極度自卑，首度挑戰尺度在Netflix台劇《死了一個娛樂女記者之後》扮爆乳網紅，可說腰束奶澎，十分風騷。尤其跟薛仕凌床上激戰，不但主動加戲跨坐在他身上扭動，連抽出他皮帶都十分利落，開拍前還說「如果有讓你不舒服要先說」被寸「怎麼妳比較像男的」？



35歲台灣女星小薰（黃瀞怡）向來對身材極度自卑。（IG@estherxun）

【圖輯】點圖放大看更多小薰（黃瀞怡）照片👇👇👇

+ 23

小薰跟薛仕凌首次合作，但某年各自入圍金鐘男女配角時碰過。劇中薛仕凌飾演的狗仔隊攝影師假扮富商買春，小薰上釣後，原本安排她邊跳艷舞邊脫衣，最後因酒店設施緣故取消，小薰顯然鬆口氣：

「我真的沒法在人面前跳舞！這要關係夠親密，才能開放心胸去跳。」



劇中薛仕凌飾演的狗仔隊攝影師假扮富商買春。（IG@40hsueh）

【圖輯】點圖放大看更多薛仕凌照片👇👇👇

+ 13

平時會跳給男友鄭人碩看嗎？小薰立刻回說：「誰要跳給他看，他不會懂啦，他那麼直男。」至於鄭人碩看了這段親密床戲有何反應？小薰笑說受訪前有問他感想，結果對方回說：「還在消化中，不要煩我。」她已很習慣，說男友可能要3天後才有答案。

另外有個橋段是小薰服藥後口吐白沫昏迷，滿嘴都是牙膏泡沫，被薛仕凌抱起時回流到鼻孔，差點嗆暈；接著他背起她奔去洗衣房找人救援，她緊閉雙眼躺地時，不知被誰踩到手指，痛到張眼，馬上被導演唸，讓她有苦難言。但薛仕凌倒是有讚美她：

「妳比我想像中還輕！」



台灣懸疑犯罪影集《死了一個娛樂女記者之後》由林予晞、薛仕凌主演。（《死了一個娛樂女記者之後》劇照）

【圖輯】點圖放大看更多《死了一個娛樂女記者之後》劇照👇👇👇

+ 12

為了演好賣淫網紅，小薰翻看《角頭》系列電影，看美眉在夜店吸毒喝酒模樣當範本。從黑澀會美眉出道多年，是否碰過潛規則，她講話超直接：

「我身材不好，青春期又長痘痘，就是都沒有被長輩青睞和包養，如果被包養就不會出來演戲了。」



【相關圖輯】2024年8部台劇推薦 柯震東王柏傑《乩身》撼梁詠琪《聰明鎮》（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 23

小薰跟薛仕凌光是床戲就拍了一天半，另外有場跳車逃亡戲，為怕穿崩，她撇除替身親自上陣。大伙馬上關心她跟鄭人碩在車上吵架是否也跳過車，她回說「我不會做那麼笨的事」，也透露平時都是她開車，她才是司機。

延伸閱讀：

網紅驚爆車禍驟逝！出事前2小時才直播「年僅26歲」

還有票！張學友演唱會因1事有退票 想搶票盯牢這裡！

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】