做愛也要學？親密戲指導「在片場教人拍床戲」揭秘影壇情慾戲內幕

【愛愛內含光／破浪男女】一場親密戲是如何誕生的？今年年初，臺灣家庭性喜劇《愛愛內含光》在Netflix上架，其中包含30多場床戲，被稱為「第一部探討性生活」的華語劇集。這部劇也催生了華語影視圈的一個新興職業——親密戲指導。



都經過了「充分知情」的討論和排練，從裸露程度到聲音喘息，都有著非常具體、量化的標準。在西方，親密戲指導的誕生更早，2016年，國際親密戲導演協會創立，包含動作指導、同意文化、心理創傷急救等數十個方面的培訓，希望保護演員的生理與心理安全。近年來，這個職位變得愈發重要，HBO、Netflix、FX等流媒體平臺，都規定劇組需要聘用親密指導。

【圖輯】點圖放大看更多《愛愛內含光》劇照👇👇👇

+ 32

一条連線了台劇《愛愛內含光》的親密戲指導蔡嘉茵，她是演員出身，2022年開始轉型擔任親密戲指導，她說，這份工作不僅關乎藝術的呈現、演員的安全和感受，也關乎片場更平等的權力分配。

編輯：韓嘉琪／責編：陳子文（一条）



01 親密戲指導：讓演員在安全範圍內「自由摸索」

親密戲這個東西真的很微妙，大家說到動作戲、舞蹈戲的時候，都很尊重專業，因為一個人可能不會武術，也不太會跳舞，可是做愛，成年人大部分都會，還需要你來指導嗎？



但其實，親密戲指導這份工作涵蓋的東西很多很雜，它不只是指導動作、聲音跟表情，也會傾向製作的部分，參與動作指導、鏡位設計、服裝、後期宣傳等等。

還有很重要的一點是，親密指導要在片場去營造一種同意文化。我們要讓演員們在安全的範圍內自由揮灑，而不是在一個沒邊際的、看不見的地方摸索。

歷史上有很多糟糕的案例，荷李活有一個很有名的演員叫莎朗史東（Sharon Stone），在拍攝《本能》的時候，她有一個交換腿的鏡頭，導演要求她不穿內褲，鏡頭就這樣對著她的大腿，她很不願意，但最後還是不得不答應。再比如，在《巴黎最後探戈》（Last tango in Paris）裡，導演「設計」了女主角，臨時加了一場「黃油」強姦戲，讓她終生都很痛苦。

【圖輯】點圖放大看莎朗史東昔日演出及更多近照👇👇👇

+ 22

為什麼會有這樣的事情發生？因為導演、製片在片場擁有很大的權力，但如果有這樣一個職位，我支持你（演員）的決定，給你一個底氣去拒絕，事情會不會就不一樣了。



2021年，我在金馬大師Ita O'Brien的課上瞭解到了「親密戲指導」。Ita是英國人，參與了《普通人》（Normal People）、《性愛自修室》（Sex Education）劇集的親密戲指導。這堂課只有兩三個小時，介紹了親密戲指導的概念、原則、道具……課上，我認識了女導演黃婕妤。

2022年，黃婕妤找到我，問我要不要給《愛愛內含光》做親密指導，這是一部主打「性」的家庭喜劇，包含30多場床戲，它講了3對不同年齡層的CP面對愛與性時的煩惱。當時，臺灣還沒有親密戲指導這個角色，我自己也從來沒做過，所以一開始，我是拒絕的。

然後我想了一陣子，覺得這個行業至少要有一個開始，所以我決定找資料自學，然後通過實踐再整理出一套比較適合華人使用的親密戲工作方式。我還記得，當時查到的文獻基本來自於歐美國家，也有一些印度的資料，但是東亞真的是很少的。

我是演員出身，也做過多年的戲劇指導。在國外，很多做親密戲指導的人都是從戲劇指導轉型過來的。因為戲劇指導要做的事，就是翻譯和引導——帶演員分析角色，然後引導演員的情緒和表現。這些東西，和親密戲指導是相通的。

【圖輯】點圖放大看「《愛愛內含光》4大賣點」懶人包👇👇👇

+ 9

比如，導演希望「你要更享受一點」，我會跟演員引導，你的腰需要再「Arch」（拱）一點，就像貓式瑜伽，把腰往地板沉下去一些；再比如，導演給的指令是「第一次跟這個人做愛，你看起來比較不習慣」，我就會調整他的身體的角度，肌肉的僵硬程度等等。



親密戲的整個工作方式可以說是「去性化」的，至少說讓這件事跟性的關係弱化一點，為的是讓演員可以從中抽離開。

我要讓演員意識到這只是一個工作，是一個肢體展現，這個角色不是他／她本人。你是在角色的羽翼下替他說話了，你不用把自己放得那麼大。

02 從1到10打分，量化「床戲」每一個細節

作為親密戲指導，我一般會從籌備前期就開始參與。整個劇本的故事線我都會去研究，然後根據劇本的需求，去設計動作、參與鏡位討論。



劇本裡，關於親密戲的描述，常常只有一兩句話，還蠻模糊的。所以我要做的是讓它盡可能地具體化。我會把親密戲的場次拉出來，讓導演填表單，把他／她對於力度、粘著度、角度的想像，用數字1-10填寫出來。

比如使勁拍手的力度是10，輕輕拍是1，導演可以填自己想要的力度；粘著度，是兩個人的貼合程度，性愛中的兩個人，可能身體沒怎麼碰到對方，也可能是濕漉漉地要跟對方融在一起的感覺；角度也會影響觀眾的感受，舉個例子，足肩式，它的角度就特別小，傳教士，它的角度就特別大。

【相關圖輯】盤點7位女星挑戰大尺度床戲 王淨《人選之人》影裸照再演激情戲（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 17

有了數位化的東西後，我就會給導演看一些參考，可能是電影、攝影作品，書裡的段落，給導演一點靈感，包括燈光、攝影、氛圍。最近我經常看的就是荒木經惟的攝影集。



我也會去思考這些親密戲對這個角色的幫助到底是什麼，是展現一個人物平常沒辦法展現的樣貌，還是去展現他們關係的變化。

比如，在李安導演的《色，戒》裡，你會覺得這到底是在做愛還是虐待？電影裡有3場性愛段落，到最後雖然還是很窒息的，但是莫名的多了一種愛的感覺。讓親密戲服務於敘事，其實厲害的導演很早就有意識在做了。

【圖輯】點圖放大看更多《色，戒》劇照👇👇👇

+ 23

有些動作可能不符合人體工學，比如男生要把女生的頭轉過來吻，女生是很痛苦的。有可能的狀況是，其中一方的權力比較高、比較強勢，所以他／她要以自己的舒服度為主，來主導這個過程。這其實就是對角色關係、性格的呈現。



這之後，我會再跟導演討論出一個我們要的方向，然後把導演腦海裡的東西一步一步具象化。

親密戲分鏡腳本／速寫畫師：蕭逸（篤錦）（一条授權使用）

演員正式排練前，會先有代排演員。我們有一個畫師，在代排的過程中畫一組我們想要的畫面，然後我們再用這些速寫，跟演員、導演、攝影師一起討論，確定大致的動線、鏡位，以及這場戲的走向、氛圍和節奏。有點像是大家一起共創的過程。

03 親密褲、防護貼、口氣噴霧…用道具保護演員

等到演員排練，我會讓他們讀一個「誓詞」，大致上是說，我會保護他們，有任何事情都可以提出來跟我溝通。聽起來有點像在教堂裡面，神父對著兩個新人，讓對方宣誓。



一開始執行的時候，我自己也很心虛，因為感覺有一點點幼稚。結果，一位很有地位的女演員，念完誓詞之後情緒突然有一點激動，要到一旁去平復心情。因為很多時候導演想要很即興的感覺，會直接開拍，哪怕是在現場很多人的目光之下，沒有人想過演員的心理壓力。

這是第一次有人告訴她，會有人照顧她，可以不用擔心。誓詞之後，我會讓演員做一些身體接觸的練習。要不然兩個人馬上貼在對方身上，壓力其實蠻大的。

【你可能感興趣】點圖放大逐格睇王淨於《人選之人—造浪者》的裸戲👇👇👇

+ 14

在碰你身體之前，我要先開口問你，我可以碰你的肩膀嗎？可以碰屁股周圍嗎？在練習的過程，他們會瞭解彼此的身體和界限，哪裡可以碰，哪裡不要碰，可能是我的手肘以前受過傷，或者說我的腰比較怕癢，比較敏感。這樣，在導演沒有喊cut的時候，演員會知道彼此身體的哪些部位是安全的，可以觸碰的。



也許你沒想到的是，排練的時候，反而是男演員壓力比較大，因為他會怕自己對女生不禮貌。我也會請舞蹈老師，最簡單的就是讓演員學習舞蹈裡面的身體驅動，再比如，我可能會讓女生練習甩頭髮。

親密戲的定妝，我也會參與進來。《愛愛內含光》的女主角「曖曖」（詹子萱飾），幾乎每場親密戲她都穿著運動內衣，因為我跟導演討論過，曖曖前期跟男主「平克」（柯震東飾）約炮的部分，對她來說不是sex，是運動，是一種打鬧的感覺，因為她一直在逃避親密的情感，所以我們就沒有讓她穿得很性感。

【圖輯】點圖放大看更多《愛愛內含光》女主角詹子萱IG靚相👇👇👇

+ 18

而曖曖的姐姐（夏于喬飾）就很不一樣，她和老公很長時間沒有過成功的性愛了，她要穿性感的內衣給老公看。我和團隊也會自己設計、製作一些道具。我們有量身定制的親密褲，男生、女生、不同性取向的都有所不同，可以防止演員的生理反應。

我們還自己縫了很多小枕頭，用於保護私密部位。比如背部全裸的戲，你可能沒辦法穿親密褲，這個時候小枕頭就會派上用場，可以用雙面膠、膠帶固定在私密部位，或者是演員定位之後，工作人員再塞進去。

【圖輯】點圖放大看更多夏于喬IG靚相👇👇👇

+ 28

背部全裸的戲，胸前是一定要有防護貼的。這裡就又有很多講究，演員對我們提供的膠帶會不會過敏？什麼膠布能夠很牢固，又不會把人的皮扯痛？我甚至會把運動防護或者醫療防護的用具拿過來使用。

我們還有牙刷、漱口水、牙線、口罩……一應俱全。排練的時候，我會問演員，你們想要直接親嗎？還是想戴口罩？要不要脫毛？這些我都會和演員討論。

私密防護貼（ABC新聞視頻截圖）

拍攝現場，我們會有一個清場表。每場戲，我都需要清楚知道哪些人會在現場，有些大牌的演員習慣在身邊帶很多經紀人，這種情況是絕對不允許的。如果遇到女演員尺度比較大的戲，我就會儘量安排女生助理在現場。

拍攝也常常需要音樂的加入，可能是比較氛圍一點的jazz（爵士樂）。我們要讓演員的動態、時間感跟平常不一樣，兩個相愛的人第一次看著對方撫摸彼此，他／她的世界其實是變慢的；或者是我拍手，引導他們再快、再有激情一點。

【相關圖輯】黑澀會小薫拍性愛戲份無表情 被狂扯頭髮嗌痛：你給我來真的（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 8

有趣的是，一般來說，導演喊完cut後，大家都會沖進去做事，因為時間很寶貴。但是在親密戲現場，導演cut完之後，我是要全部確認完，才能放人進來，有點像抑制大家的反射性動作。

拍攝結束後，我們也一直會進行心理追蹤，可能是幾個月，甚至長達幾年。

04 為藝術「犧牲」這個詞語是不對的

《權力的遊戲》第一季時，「龍母」扮演者艾美莉克拉克（Emilia Clarke）剛剛從戲劇學院畢業，拍攝大尺度親密戲前，她常崩潰到哭。（《權力遊戲》劇照）

【圖輯】點圖放大重溫《權力遊戲》劇照👇👇👇

+ 11

其實，親密戲指導員這個職位出現的時候，就象徵了一個非常大的進步。



親密戲指導就像一個權力監督的角色，在片場，我覺得自己就是一個行走的監視器。製片、導演，這些偏老闆的角色，他們的要求合不合理？有沒有人在欺負演員？工作人員有沒有亂講話，不尊重人？我的存在，就是讓大家在工作中不要太逾矩。

我是演員出身，也做了很多年的戲劇指導。十年前，我做戲劇指導的時候曾經遇過一位導演，當時有一場床戲，他死都不cut。我問旁邊副導說，還不能cut嗎？副導說，不行。

我覺得很不公平，我就去跟導演對峙到哭。事後，我還在自我檢討，跟導演作對，我的人生要毀了，我以後要沒工作了。後來，這位導演在反性騷擾運動中被封禁了。

日本情色電影《火口的二人》（《火口的二人》劇照）

【圖輯】點圖放大重溫《火口的二人》劇照👇👇👇

+ 7

如果是今天，我們就會有很多方法去處理這樣的情況。

我們文化裡，有一個很特別的東西叫「為藝術犧牲」。「犧牲」這個詞在其他工種裡不會出現，你不會跟工程師說，你要為工程犧牲；你不會跟雜技演員說，你要犧牲自己跟獅子關在一起。大家可能加班嚴重，可能被剝削，但不是犧牲。

犧牲這個詞好像是主動的選擇，但其實，你的犧牲是不是被引導的？你簽的合約是不是被逼的？如果合同裡要求演員的尺度是比較模糊的，演員年紀又小，這個時候我就可以去參與，幫演員抵擋住他們不想要的東西。

有一個絕對的原則是，沒有人可以勉強任何人做任何事，沒有任何一個鏡頭值得你犧牲。

【你可能感興趣】點圖放大逐格睇《刻在你心底的名字》情慾戲👇👇👇

+ 20

這幾年，女生大主角的戲越來越多，我們更有機會站在女生的角度去看這個世界。就像我們看《普通人》，裡面的親密戲我很喜歡，女生的心理是被尊重的。



說實話，我每次做親密戲時候的壓力都很大，開拍前，我身上就會起不同的疹子。因為你在做親密戲指導的時候，演員處於一個最緊繃的狀態，你要在這個時候去跟他們溝通，甚至去要求、索取，我就得把我的六根都斬掉，我自己都覺得自己是一個無情的機械人。如果演員當場沒辦法做到，你就要去承受導演這邊的壓力。

有時候我會被演員拿出來護身符用，去拒絕導演。所以我說，親密戲指導除了專業能力的部分，還需要人格的養成。簡單說，你需要不卑不亢的心理素質，去應對導演以及各方的訴求。

從2022年至今，我擔任親密戲指導的片子一共有5部。2022年，臺灣還沒有人做這件事，如今，大概80%的影視劇都有這個角色了，接下來Ella陳嘉樺主演的《今夜一起為愛鼓掌》，吳慷仁主演的《破浪男女》，裡面的親密戲場面，都將會是一個不錯的突破。

【圖輯】點圖放大看更多《今夜一起為愛鼓掌》劇照👇👇👇

+ 16

有時候演員在片場看到我來，會很開心，「哇！你來了」，我也認識很多年輕的演員說，想要有這樣的角色進組來陪伴。我也很開心，有越來越多的老師在想辦法讓這份工作變得更周全。

【本文獲「一条」授權刊出，歡迎關注：https://www.facebook.com/yitiaotv】