Jeff Satur演唱會2025香港｜公售門票攻略＋購票連結＋座位表

Jeff Satur演唱會2025香港｜人氣泰國巨星Jeff Satur「Red Giant」巡演將於2025年10月9日（星期四）在麥花臣場館舉行。繼2024年「Space Shuttle No. 8 」專輯得到盛大的成功並於亞洲進行多場演出後，Jeff Satur以全新巡演「Red Giant」強勢回歸，於不同以往的音樂和故事間帶來大膽轉變及變化。門票於Cityline即日起公開發售，即刻看內文了解如何搶飛、場地及交通！



Jeff Satur演唱會（IG@@livenationhk）

Jeff Satur演唱會2025香港搶票攻略🎤

Jeff Satur演唱會2025香港｜詳情

演唱會日期: 2025年10月9日（星期四）

演唱會時間: 7PM（實際演出時間以現場狀況為準)

演唱會地點: 麥花臣場館

門票價錢: HK $799

購票平台：Cityline

優先購票資訊： Live Nation會員7月17日（星期四）優先購票

公開發售日期：2025年7月18日（星期五）中午12時

Jeff Satur演唱會2025香港｜ Live Nation會員優先購票

門票發售時間：2025年7月17日（星期四）早上10時 至 晚上11時59分

購票連結:Jeff Satur Red Giant Tour 2025

*VIP門票只限已購買門票的觀眾加購，不設單售。

Jeff Satur演唱會購票福利（IG@livenationhk）

Jeff Satur演唱會2025香港｜2025年7.18門票公開發售詳情

門票開賣日期: 2025年7月18日（星期五）中午12時

Jeff Satur演唱會2025香港｜座位表

麥花臣場館座位表（麥花臣場館官網）

Jeff Satur演唱會2025香港搶票攻略🎤

Jeff Satur演唱會2025香港｜4個搶票技巧

技巧1｜準備手機、平板及電腦多個不同瀏覽器

建議電腦同時安裝Google Chrome、Safari、Firefox等不同的瀏覽器，因當日系統會依時間安排用戶進入排隊頁面，因此建議有手機、iPad平板、電腦的，也同時打開App或網頁，同時載入網站，增加機率。

技巧2｜預習購票流程

在搶票之前徹底熟習每一個購票步驟，避免進入頁面後因不熟悉流程而慌張導致浪費時間。進入購票頁面後先填驗證碼（無需會員登入），之後迅速選擇場次和門票數量，最後只要正確填寫信用卡資料，系統便會自動保留座位，不需著急。

技巧3｜提早5-10分鐘入網排隊

開售當日建議提前排隊，提早5-10分鐘準備入網，增加進入購票頁面的機率。

技巧4｜避免使用需要SMS認證的信用卡

以往有很多買家是因收不到或太遲收到信用卡SMS驗證碼，而導致購票失敗，所以建議買家使用不需SMS認證的信用卡，或使用虛擬信用卡，透過App接收驗證碼，提升付款成功率。

Jeff Satur演唱會2025香港搶票攻略🎤

Jeff Satur演唱會2025香港｜交通

【1】港鐵：

－港鐵旺角站：從E2出口離開，步行約10分鐘即可到達。

－港鐵旺角東站：從B出口離開，步行約5分鐘即可到達。

【2】巴士：可以乘坐 6A、7、10 號巴士，並在旺角下車，步行即可到達。