小龍女淪小三？疑介入富二代婚姻「同遊異國偷情」出律師信正視聽

台灣味全龍啦啦隊「小龍女」成員柳柳（柳昕妤），日前遭一名網友在Threads上指控，不倫已婚富二代，還被爆到外地偷情，傳聞引發轟動。對此，柳柳透過律師火速發聲，否認指控，並著手對造謠者提告加重誹謗等罪狀。



有名自稱是柳柳粉絲的網友，在Threads發文撕毀柳柳，用詞激烈有情緒，他聲稱自己是「永遠守護柳柳的人」，但柳柳疑似介入他人婚姻，跟富二代同遊異國，並附上疑似對話紀錄截圖佐證，讓他決定脫粉。

柳柳被匿名網友爆搭上已婚富二代。（IG@yuxyndi）

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柳柳在聲明中明確表示，她與爆料中所指的男子並無任何特殊關係，也從未有單獨出遊的行為，直斥對話紀錄截圖並非真的，而是惡意捏造，意圖損害其名譽。為此，柳柳已委託台灣律師姜智揚，對散布不實言論的匿名人士提出加重誹謗等刑事告訴，以正視聽。

針對網傳的指控，柳柳強調自己一向嚴守本分，專心於工作，絕無任何不當行為。她也正告爆料者應立即停止非法行為，並更正不實資訊，切勿以身試法。而柳柳大動作反擊後，或許是爆料者站不住腳心虛，低調將爆料文章清除，帳號也消失不見。

柳柳委託律師發聲明反擊。（IG@yuxyndi）

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