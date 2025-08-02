華語流行天后新MV畫面超震撼！滿身不明黏液　與16無頭騎士對戰

「華語流行天后」蔡依林（Jolin） 新專輯《Pleasure》已於全球各大數位音樂平台上架。



備受期待的第2波主打單曲《DIY》自6月底問世後引發熱烈迴響，昨（1）日傍晚6點MV正式公開，開頭她自蛋裡破殼而出的震撼畫面，也象徵自我愉悅的重生，同時也象徵她出道26週年的全新蛻變。

蔡依林《DIY》MV於荷里活環球影城攝影棚高規格拍攝，並後製歷時3個月，終完成視覺震撼鉅作。（《DIY》MV截圖）

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《DIY》MV與團隊於荷里活環球影城攝影棚高規格拍攝，並後製歷時3個月，最終完成視覺震撼鉅作，她打趣笑說：

落地後的每1分鐘都在花錢！

劇情延續《Pleasure》MV 的世界觀，故事由「女宙斯」掌控全局，透過一顆巨大的蛋孵化出全新主角「愉悅化身」，隨著角色成長，她開始自我複製，化身成千上百的舞蹈分身，組成氣勢萬鈞的舞團。

Jolin與16位無頭暗黑騎士對戰，以舞步與力量突破困境，而這些騎士與舞者其實都是她的化身，隱喻著打破自我束縛、逆轉命運；最終彷彿與命運之神正面交鋒，展現強大內在能量，且MV裡所有角色皆由她演出，就連複製人也由她詮釋，透過精密分鏡設計與後製技術，打造視覺巔峰之作。

她在MV裡分別飾演邪魅性感的「命運女宙斯」、身穿緊身紅色膠衣充滿力量的複製人「愉悅化身」，以及穿著特製全黑皮革立體造型的「暗黑騎士」，其中紅黑兩大角色正面交鋒，象徵慾望燃燒的紅色與代表冷靜收斂的黑色，也代表內心拉扯，形成「愉悅與罪」的視覺衝突與張力。

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而MV其中一幕Jolin在MV開頭破殼而出，全身裹覆特製黏液，導演邀請好萊塢特效化妝師設計高黏性蛋液，在拍攝結束後，Jolin甚至用熱水沖洗至少半小時才能完全清潔，且在這場戲拍攝時，她已連續進行兩日高強度的拍攝工作，現場低溫環境以及臉、頭髮上的黏液更讓她感到疲憊，最終仍靠著意志力與專業完成。

為了熟悉MV裡複雜多視角的舞蹈變化，Jolin在拍攝事前安排多日的舞蹈排練，她分享：

平常拍MV我只要練好一段舞反覆練習就可以了，但MV裡有很多『自己與自己跳舞』的設計，所以練了不同的版本。

另外，Jolin透露一段拍攝趣事，是某天晚飯後原要定裝，但工作人員敲門卻無人應門，Jolin就這樣「消失」整整20分鐘，連同事打電話都沒有回應，她透露：「其實當晚我只是累到在房間睡著了，但原來我勤奮的血液一直刻在大家心裡。」更開玩笑表示：

七宗罪裡的懶惰，在我這裡真的不會發生！

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