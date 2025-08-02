42歲歌后三角戀風波峰迴路轉！男方密會火辣前度後突共同宣布這事

42歲的台灣金曲歌后魏如萱日前認愛小21歲網紅Ian，沒想到才過5天，就捲入Ian和19歲網紅前女友若盈的三角戀風波，而Ian在1日深夜和若盈突發布共同聲明宣布分手，3人關係讓外界摸不著頭緒。



對此，魏如萱的前夫隆宸翰並未對此次風波發聲，但兩人過往的離婚主因再被挖出。

42歲的台灣金曲歌后魏如萱（IG@qqqqqueen）

42歲的台灣金曲歌后魏如萱（IG@qqqqqueen）

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魏如萱近期捲入感情風波，然而就有眼尖網友發現，她的前夫隆宸翰IG最新一則貼文遭網友留言問：「知道前妻喜歡上大學生有什麼想法？」不過隆宸翰並未對此作出回應，而他的版面上近來多是分享和好友聚餐與育兒的日常生活照。

事實上，魏如萱和隆宸翰在2012年因合作音樂劇《地下鐵》相識，並於2018年結婚生下兒子Louis，未料這段婚姻僅維繫不到5年，在2022年10月兩人宣布離婚。當時據悉兩人離婚主因為，多次為了家務事及經濟問題產生口角，隆宸翰也曾坦言。作為魏如萱的丈夫，經常被冠上「歌后老公」的稱號，備感壓力。

不過兩人離婚後仍保持不錯的關係，隆宸翰2023年還曾與藤岡靛一同到小巨蛋觀看魏如萱演唱會，隆宸翰當時也大力誇讚前妻表現寫下：「還是超讚！」展現友好互動。

對於這回捲入三角戀風波，魏如萱在認愛後曾透過經紀人表示，兩人都是在單身狀態下才開始交往，「不是秘密，沒有隱藏」。強調並沒有介入任何人的關係。

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未料在魏如萱才認愛短短5天，Ian和網紅前女友若盈就被直擊現身台北街頭，在咖啡廳互動親密，宛如熱戀情侶。

正當外界以為魏如萱遭騙時，Ian和若盈1日晚間共同發聲宣布分手，宛如八點檔般的劇情發展，讓外界霧裡看花。

Ian和若盈1日晚間宣布分手。（IG@raeteng）

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