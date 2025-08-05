42歲男星新戲搵同性洩慾畫面尺度大　網民睇完激讚：演技太炸裂

李銘順、吳慷仁主演的台劇《親密之海》上周五（1日）播出最終回，一口氣播第五、六、七集，結局再度掀起網友熱議。吳慷仁飾演的阿榮因愛而不得，獨自前往同志色情場所試圖發洩情慾，畫面大膽直球，卻隱藏他對老闆李銘順多年感情，這場戲不僅尺度突破，也讓觀眾直呼「吳慷仁演技太炸裂」、「又慾又心碎」。



幾段感情關鍵戲成高潮點，劇中，于子育跟在李銘順身後打拚25年，得知對方帶其他女人離開台灣到上海，竟只換來一句「我需要妳在台灣幫忙照顧媽」，傷心衝進廁所哭泣，還意外聽到女同事們嘲笑她是又老又被遺棄的小三，最終才知道原來在外人眼裡，她的愛廉價而不堪。結尾，于子育對李銘順一句「我不愛你了」，瞬間眼神、語氣，令觀眾直呼：「太真實」、「心碎到窒息」，而這段戲寫實殘酷，也引發社群對女性情感處境的集體共鳴，不少網友表示：

「心疼到哭，彷彿看到過去的自己。」



李銘順、吳慷仁主演的台劇《親密之海》上周五（1日）播出最終回。（《親密之海》劇照）

【圖輯】點圖放大看《親密之海》劇照👇👇👇

+ 17

戲裡，李銘順最終雖在上海事業有成，但回到台灣見到病危母親，並深知自己對于子育造成不可磨滅的傷害，壓抑情感終於潰堤，吳慷仁在醫院目睹這一幕，既心疼又無力。一場寂靜深夜的陪伴，成為全劇最令人揪心的收尾之一。

導演蔡柏璋也表示：

「阿榮（吳慷仁飾）在憲宏（李銘順飾）熟睡後，悄悄地走到床邊躺下，憲宏像小孩一樣蜷曲在阿榮身旁，那個時候阿榮看著憲宏的白髮，他突然意識到，啊，這個白髮蒼蒼的人，是自己喜歡這麼多年的人啊，但他同時也意識到自己心中已放下他了，於是他起身，最在床頭，默默留下眼淚。這個情感非常複雜，但在拍攝的現場，我有被慷仁的演技感染到。」



【相關圖輯】金馬影帝進軍大陸惹爭議 疑被資深藝人爆料「十年前就想去中國」（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 4

對於最終回播出後引發的高度討論，李銘順表示：「這部戲對我來說是一次重新理解愛與選擇的旅程。」于子育則說：

「曉雯以為自己是最親近憲宏的人，但他其實跟阿榮一樣，再怎麼努力，都只能站在門外，看完整部戲你會發現真正的親密感是走進那個人的心，而不是認識多深，也不是肉體的交纏。」



【相關圖輯】Netflix及Disney+8月片單 馬東石《十二使者》硬撼《星期三2》（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 18

延伸閱讀：

專訪／天心菜市場突癲癇發作倒地 馬志翔急送醫曝「腿軟」真相

黃仲崑40年前就在「勸世」！ 哈林秒哼「故事的真相」笑翻棚內

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】