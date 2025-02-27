影帝拍拖數年傳「秘婚」女友回應　媽媽曾致電求證：結婚怎麼不說

邵雨薇2024年被爆疑似與交往4年的吳慷仁秘婚，早前春節到男方家圍爐，也被猜測「好事近了」；26日她出席電影《啵me之我的青春住了鬼》煞科宴否認此事，直呼：「沒有這件事啦！」也笑稱連媽媽之前都嚇到打電話向她求證：「結婚怎麼不說？」讓她哭笑不得。



吳慷仁曾憑《富都青年》獲封金馬影帝。（節目截圖）

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邵雨薇26日晚間回應與吳慷仁的烏龍婚訊，先是大喊：「誰來救救我啊！」隨後立刻否認，表示雖不清楚消息的來源，但未來若有喜事一定會公開：「不需要偷偷的！」一切順其自然。

她也坦言目前都沒長輩催婚，且媽媽很開明，僅以自身早婚「有些夢想沒完成」的遺憾，建議她30歲以前別結婚：

「她希望我可以去做想做的事，不要太早被家庭綁住。」



邵雨薇2024年被爆疑似與交往4年的吳慷仁秘婚。（instagram@1989ivyshao）

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此外，對於吳慷仁近年演技獲得肯定、獲得不少獎項，並在先前赴大陸發展拍戲，邵雨薇稱自己不會感到有壓力：「我也會很想要一起加油。」若對方離台工作，也都會打視訊電話聯絡，因此不會沒有安全感。

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