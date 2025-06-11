哈利波特｜劇集版公佈9位演員陣容「馬份」天生高傲臉獲讚神還原

《哈利波特》（Harry Potter）劇集版公布最新卡司名單，這次釋出的選角名單中，最受矚目的莫過於馬份家族成員，由Lox Pratt飾演「馬份」（Draco Malfoy），以及Johnny Flynn飾演「魯休思」（Lucius）。尤其「馬份」金髮加上高傲的神情，更是引發網友一片讚聲，直呼根本是「神選角」。



「馬份」金髮加上高傲的神情，獲得網友一致讚好。（IG@loxpratt）

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Lox Pratt飾演的「馬份」，令網友紛紛留言表示：「光看照片就感覺到馬份的傲嬌了！太期待了！」劇集版《哈利波特》由原著作者J.K. 羅琳（J.K. Rowling）擔任監製，將完整電影宇宙中因時長捨棄部份劇情的痛點，更完整的呈現整個魔法故事的世界觀。

先前已公佈關鍵角色卡司，包括哈利波特、妙麗、榮恩、「校長」阿不思鄧不利多、麥教授、石內卜、海格、奎若教授和飛七。10日再新增9位卡司陣容，包括榮恩的媽媽茉莉衛斯理、馬份家族成員、霍格華茲學生西莫斐尼干、芭蒂巴提和文妲布朗等，以及德思禮夫婦、「魔法部長」康尼留斯夫子等角色。

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