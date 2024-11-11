45歲視帝暴瘦客串Netflix劇集《影后》網民唔認得：喺邊集？

Netflix本月7日最新上架的《影后》，講述台灣女演員在演藝圈的生存實錄，一上架便立刻爆紅，登上排行榜冠軍。此劇集結謝盈萱、楊謹華、薛士凌等影后、影帝同台飆戲，新生代演員林廷憶、詹子萱、李雪、詹懷雲等人的演技，也讓觀眾看得相當過癮。此外《影后》還找來多位明星客串，其中，藍正龍更是瘦到讓觀眾認不出來。



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由嚴藝文導演執導的台劇《影后》，集結了楊貴媚、謝盈萱、楊謹華、等多位實力派演員，豪華陣容在開播前就引發話題。除了眾影后、影帝同台飆戲令人印象深刻外，劇中也找來多名明星客串，其中，金鐘視帝藍正龍更是與楊謹華有對手戲，但角色存在感不算太高，且瘦身有成，與先前的形象差很大，讓許多觀眾第一眼都沒有認出他來。

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網友們紛紛表示：

「我整個看完才發現藍正龍有演！」

「藍正龍到底在哪一集啊？我怎麼都沒看到？」

「藍正龍也太瘦了吧！完全認不出來！」

「藍正龍變好瘦嚇一跳」。



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事實上，藍正龍近年來作品較少，加上私生活低調，觀眾對他的印象可能漸漸模糊。因此，這次他在《影后》中的客串演出，不僅讓人眼前一亮，也重新喚起了大家對他的關注。

Netflix台劇《影后》一上架便力壓《珠簾玉幕》、《奧術》及《膽大黨》等人氣作品登頂。（截圖）

藍正龍2015年憑劇集《妹妹》奪金鐘視帝（《妹妹》劇照）

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