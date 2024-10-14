昔日女神轉戰幕後監製劇集入圍10獎　被問一影帝敏感話題1招避答

林心如近年轉戰幕後成績不斐，她首部專任製作人的戲劇《有生之年》，入圍第59屆金鐘獎10項大獎，她日前到台中為保養品牌「花樣皙」站台，分享入圍喜悅，希望團隊都能如願抱回獎項，而金馬影帝吳慷仁近日因簽約大陸經紀公司惹議，她也作出回應。



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林心如透露已為金鐘定裝，雖然身材近乎完美，卻還是要戒口，維持最佳狀態，這次《有生之年》獲得金鐘獎大力肯定，林心如憶起籌備過程，剛好碰上疫情，每週至少視訊開會1-2次，後續審帶也花了很多心力，每次擔綱製作人都有好成績，讓她壓力不小，希望每次都給觀眾帶來驚喜：

「最燒腦的，都是在想題材，下一部要做什麼。」



新作將於明年啟動，以現代輕喜劇為題材，編劇並非老搭檔杜政哲，而是新的編劇。

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吳慷仁憑藉台劇《有生之年》成為準視帝，先前接受台媒《TVBS》專訪時透露，當時剛結束電影《富都青年》的拍攝，體型與角色設定有差距，靠著暴吃增肥，很感謝林心如願意等待，林心如說：「其實我覺得剛剛好欸，因為角色剛好是從小琉球回來，我覺得整個狀態都很OK，一切都是最好的安排。」而吳慷仁因西進發展引發關注，她被問及此事，妙回：

「我可以送他保養品，讓他保持容光煥發，一起亮麗、好好走紅毯！」



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至於吳慷仁確定會參加典禮？她表示：「我沒有負責到這個部分，我的工作就暫時告一個段落。」另外，林心如在《此時此刻》中，與林熙蕾上演女女戀，卻沒有在入圍名單，她鬆口是自願放棄報名機會，大氣回應：

「把機會留給大家。」



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