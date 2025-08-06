陳湛文攜妻女提早慶大熊貓龍鳳胎生日　自爆消暑秘方飲後即刻降火

藝人陳湛文（Peter）早前到海洋公園派發活動，並帶同家人一起順道遊玩，在工作中享受天倫之樂。當他到達現場後便興奮的嚷着稍後午飯時段，必定要和家人前往熊貓館探望即將於8月15號生日的大熊貓家姐「加加」同細佬「得得」，為她們提早慶生。同時，聊天過程中陳湛文也自爆了拍戲的消暑秘方。



陳湛文（Peter）到海洋公園參加活動，帶同家人一起順道遊玩。（官方圖片）

陳湛文表示每隻小動物包括大熊貓的成長過程絕不容易，自己平時都要幫忙照顧小朋友所以絕對明白當中困難，幸好海洋公園安排了一班專業的大熊貓護理員照料加加和得得。他說：「都市人經常瞓得唔夠，火氣攻心，我自己因工作關係更加試過夏天要着冬天衫拍攝，就算我點樣professional，但身體就最誠實，有時真係覺得熱到不得了，好似有個小火爐慶住成個人，就算點涼冷氣都冇用。於是我就四圍問人揾方法清熱，終於有機會俾我親身試飲咗，發覺清熱效果非常好，所以我先應承參與廣告拍攝同今次活動。」

陳湛文（Peter）（官方圖片）

陳湛文續說：「在探望加加和得得時真心感受到大熊貓護理員嘅辛苦，感謝大熊貓護理員經常日曬雨淋，捱更抵夜，不辭勞苦細心照顧加加同得得，令她們健康成長迎接1歲生日。今次活動不單止為大熊貓護理員打氣，也希望能為大家轉走熱氣，齊齊迎接和享受今個暑假。」