海洋公園南亞裔婦懶理指責聯群插隊！港女怒斥：想快買Fast Pass

插隊行為實在是不要得！日前有女生到海洋公園玩激流，排隊期間被多名疑似南亞裔人士插隊，當時其他遊客出言指責，但該群人士卻堅稱沒有插隊，最後眾人亦無可奈可。女生和同行友人因為年紀尚輕，不敢貿然和對方理論，貼圖公審「唔好以為外籍人士就大晒」、「想快啲玩咪買fast pass囉！」，不少網民紛紛批評插隊人士無品。



樓主在樓梯排隊時，前方為身穿白色上衣女子，及穿墨綠色上衣男子。（threads圖片）

樓主在threads帳號發帖，指日前到海洋公園水上樂園玩激流滑梯，她和同行友人排隊將近50分鐘，途中卻被「幾個外籍人士插隊」，數名插隊者被其他遊客指責時，大聲反駁「我都無插隊」。港女氣憤質疑「唔好以為外籍人士就大晒，可以恰啲年輕人」，認為對方若不想花時間排隊，可以選擇購買快速通行證（Fast Pass），不忿指「窮就唔好嚟玩啦」。

港女海洋公園排隊玩激流 遭南亞裔人士插隊

從樓主上傳的照片所見，樓主在樓梯排隊時，前方為1名身穿白色上衣女子，以及穿墨綠色上衣男子。不過另一照片顯示，有群戴頭巾、疑似南亞裔女士站在樓主前方，將她和原本前方女子以及男子分隔至兩邊。樓主表示，當時現場只有2位工作人員，加上她和友人只是中學生，不敢和對方理論，「我覺得佢哋係唔會理我哋」，但事後仍不忿被插隊，故貼圖公審到網上。

一群戴頭巾女士插隊站在樓主前方，將她和原本前方女子以及男子分隔至兩邊。（threads圖片）

網民斥插隊行為無品：最憎人打尖唔守規矩

許多網民批評插隊行為無品，「你前面有咩人都好，朋友又好、你屋企人也好，關我X事」、「最憎人打尖唔守規矩，試過排第一都俾人攝埋嚟，大聲講：『做咩打尖呀』， 關員叫條友去後面排隊」。有人建議樓主應「以其人之道，還治其人之身」，「下次企返插隊打尖啲人前面，然後話：「我學你哋咋嘛麻」。

（threads＠gemgem._.niko）