大熊貓龍鳳胎生日｜LABUBU之父設計特別版 海洋公園8月每日抽獎
【大熊貓／海洋公園／加加／得得／一歲生日／LABUBU／旅發局】港產大熊貓龍鳳胎加加和得得（即家姐細佬），將於8月15日迎接一歲生日。文體旅局帶領旅發局推出一連串慶祝活動，包括聯同LABUBU之父龍家昇合作，設計大熊貓生日特別版。該款LABUBU身高約18厘米，頭戴派對帽，抱起小巧可愛的加加得得，設計非常獨特。市民及旅客8月到訪海洋公園，即可參加抽獎活動，獎品為生日禮盒，內附LABUBU及生日賀卡。
邀多對國際知名雙胞胎網紅 預祝大熊貓龍鳳胎一歲生日
文體旅局帶領旅發局本月起展開一連串的慶祝及宣傳計劃，邀請多對國際知名雙胞胎網紅及各地知名博主，以普通話、英文、日文及韓文等多種語言，預祝大熊貓龍鳳胎一歲生日。
美國的Stokes Twins（1.9億粉絲）
澳洲的The Rybka Twins（2,400萬粉絲）
韓國的 Shake Twins（320萬粉絲）
內地超人氣萌娃王小麥（2,600萬粉絲）
日本知名熊貓攝影博主水尾光二郎等
聯同LABUBU之父龍家昇推大熊貓生日特別版
旅發局聯同今年爆紅潮流玩具LABUBU之父龍家昇合作，設計大熊貓生日特別版LABUBU，為龍鳳胎送上祝福。市民及旅客8月到訪海洋公園即可參加抽獎活動「LABUBU x Panda Twins日日獎」。
特別版LABUBU高約18厘米 抱有小巧可愛的加加得得
該款特別版LABUBU身高約18厘米，頭戴派對帽，顏色與大熊貓最愛的翠綠竹葉相同，眼珠則變成「心心眼」，抱起小巧可愛的加加得得，設計充滿獨特細節。
8月到訪海洋公園可參加抽獎特別版LABUBU
所有入園人士可預先到活動網站登記，其後在8月1日至31日期間到訪海洋公園參加抽獎，便有機會獲取生日禮盒乙份，內附特別版LABUBU及生日賀卡。另外8月15日至17日生日慶典期間，更加碼送出更多生日禮盒。
聯同本地人氣創作者推出LABUBU遊港Vlog
此外，旅發局聯同本地人氣創作者Jazzie Sillona（@jazziesillona），推出紀錄LABUBU及大熊貓雙胞胎的「遊港Vlog」，吸引旅客遊覽維多利亞港及海洋公園等多個著名地標，片段將陸續上載至旅發局社交平台。
全港32條街道陸續換上大熊貓主題路牌
由7月尾開始，文體旅局和旅發局為全港32條街道陸續換上大熊貓主題路牌，加入融合龍鳳胎成長照、地道美食、文化特色及著名地標的設計，其中7條街道的大熊貓路牌特別配合街道特色設計，市民及旅客可逐一集郵。
銅鑼灣火龍徑路牌必打卡 融合大熊貓雙胞胎及大坑舞火龍
例如銅鑼灣火龍徑的路牌，同時印有雙胞胎與大坑舞火龍。而旅發局尖沙咀旅客諮詢中心亦換上大熊貓主題新裝，提供約40款海洋公園的大熊貓精品選購。
羅淑佩︰誠邀市民一同慶祝加加得得生日
文體旅局局長羅淑佩表示，全賴內地大熊貓專家和海洋公園動物護理團隊的悉心照料，港產大熊貓加加和得得暴風式成長，不但為全港市民帶來歡樂，亦掀起了全城大熊貓熱潮，誠邀全港市民及旅客一同慶祝牠們的一歲生日。