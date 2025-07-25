大熊貓龍鳳胎生日｜LABUBU之父設計特別版　海洋公園8月每日抽獎

【大熊貓／海洋公園／加加／得得／一歲生日／LABUBU／旅發局】港產大熊貓龍鳳胎加加和得得（即家姐細佬），將於8月15日迎接一歲生日。文體旅局帶領旅發局推出一連串慶祝活動，包括聯同LABUBU之父龍家昇合作，設計大熊貓生日特別版。該款LABUBU身高約18厘米，頭戴派對帽，抱起小巧可愛的加加得得，設計非常獨特。市民及旅客8月到訪海洋公園，即可參加抽獎活動，獎品為生日禮盒，內附LABUBU及生日賀卡。



港產大熊貓龍鳳胎加加和得得，將於8月15日迎接一歲生日。（旅發局提供圖片）

邀多對國際知名雙胞胎網紅 預祝大熊貓龍鳳胎一歲生日

文體旅局帶領旅發局本月起展開一連串的慶祝及宣傳計劃，邀請多對國際知名雙胞胎網紅及各地知名博主，以普通話、英文、日文及韓文等多種語言，預祝大熊貓龍鳳胎一歲生日。

美國的Stokes Twins（1.9億粉絲）

澳洲的The Rybka Twins（2,400萬粉絲）

韓國的 Shake Twins（320萬粉絲）

內地超人氣萌娃王小麥（2,600萬粉絲）

日本知名熊貓攝影博主水尾光二郎等



市民及旅客8月到訪海洋公園即可參加抽獎活動「LABUBU x Panda Twins日日獎」。（旅發局提供圖片）

旅發局聯同今年爆紅潮流玩具LABUBU之父龍家昇合作，設計大熊貓生日特別版LABUBU。（旅發局提供圖片）

聯同LABUBU之父龍家昇推大熊貓生日特別版

旅發局聯同今年爆紅潮流玩具LABUBU之父龍家昇合作，設計大熊貓生日特別版LABUBU，為龍鳳胎送上祝福。市民及旅客8月到訪海洋公園即可參加抽獎活動「LABUBU x Panda Twins日日獎」。

該款特別版LABUBU身高約18厘米，頭戴派對帽。（旅發局提供圖片）

特別版LABUBU高約18厘米 抱有小巧可愛的加加得得

該款特別版LABUBU身高約18厘米，頭戴派對帽，顏色與大熊貓最愛的翠綠竹葉相同，眼珠則變成「心心眼」，抱起小巧可愛的加加得得，設計充滿獨特細節。

旅發局聯同本地人氣創作者Jazzie Sillona推出紀錄LABUBU及大熊貓雙胞胎的「遊港Vlog」。（旅發局提供圖片）

8月到訪海洋公園可參加抽獎特別版LABUBU

所有入園人士可預先到活動網站登記，其後在8月1日至31日期間到訪海洋公園參加抽獎，便有機會獲取生日禮盒乙份，內附特別版LABUBU及生日賀卡。另外8月15日至17日生日慶典期間，更加碼送出更多生日禮盒。

旅發局聯同本地人氣創作者Jazzie Sillona推出紀錄LABUBU及大熊貓雙胞胎的「遊港Vlog」。（旅發局提供圖片）

聯同本地人氣創作者推出LABUBU遊港Vlog

此外，旅發局聯同本地人氣創作者Jazzie Sillona（@jazziesillona），推出紀錄LABUBU及大熊貓雙胞胎的「遊港Vlog」，吸引旅客遊覽維多利亞港及海洋公園等多個著名地標，片段將陸續上載至旅發局社交平台。

金鐘纜車里換上大熊貓主題路牌。（旅發局提供圖片）

油麻地廟街換上大熊貓主題路牌。（旅發局提供圖片）

全港32條街道陸續換上大熊貓主題路牌

由7月尾開始，文體旅局和旅發局為全港32條街道陸續換上大熊貓主題路牌，加入融合龍鳳胎成長照、地道美食、文化特色及著名地標的設計，其中7條街道的大熊貓路牌特別配合街道特色設計，市民及旅客可逐一集郵。

西營盤第一街換上大熊貓主題路牌。（旅發局提供圖片）

銅鑼灣火龍徑換上大熊貓主題路牌。（旅發局提供圖片）

銅鑼灣火龍徑路牌必打卡 融合大熊貓雙胞胎及大坑舞火龍

例如銅鑼灣火龍徑的路牌，同時印有雙胞胎與大坑舞火龍。而旅發局尖沙咀旅客諮詢中心亦換上大熊貓主題新裝，提供約40款海洋公園的大熊貓精品選購。

該款特別版LABUBU身高約18厘米，頭戴派對帽。（旅發局提供圖片）

文體旅局局長羅淑佩誠邀全港市民及旅客一同慶祝加加和得得的一歲生日。（資料圖片／鄭子峰攝）

羅淑佩︰誠邀市民一同慶祝加加得得生日

文體旅局局長羅淑佩表示，全賴內地大熊貓專家和海洋公園動物護理團隊的悉心照料，港產大熊貓加加和得得暴風式成長，不但為全港市民帶來歡樂，亦掀起了全城大熊貓熱潮，誠邀全港市民及旅客一同慶祝牠們的一歲生日。