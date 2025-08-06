Robynn Yip 9月推首張個人唱片黑膠版限量　聯同粉絲構思

Robynn Yip（葉中月）經過5年獨立歌手的歷煉，把這段時光的作品，匯集一共11首歌曲，完成心願推出首張療癒系個人大碟《Phases of the Moon》，將在9月份推出1000張限量版黑膠唱片發售，更落實9月14日於西九文化區之留白Live House舉行新碟發佈迷你演唱會，與樂迷近距離以音樂共聚。



《Phases of the Moon》專輯內包括她為衛蘭作曲的《呼吸之間》英文demo版 《Breathe》，以及為李幸倪作曲的《單戀這件小事》demo版《New Me》，加上這5年的音樂作品。

Robynn 新歌《一顆月亮的故事》MV以紙飛機作為主題

Robynn｜回饋歌迷默默支持多年的禮物

Robynn更為這張專輯創作主題曲《一顆月亮的故事》，將於8月8日正式推出，這首歌由她親自作曲，還與組合時代已為她們填詞的多年戰友曰云一起為這首新歌填詞、Randy Chow擔任監製，Ariel Lai負責編曲。她感恩一班相識於微時的音樂夥伴，二話不說一口答應再度為她而歸隊，一起打造這首專輯主題曲《一顆月亮的故事》，歌詞內更巧妙地融入她多首歷年以來創作歌曲的歌名，這是她送給歌迷們的一份禮物。

Robynn｜歌迷協力製作MV 感恩鼓勵不放棄

不單這首歌是屬於和歌迷之間的一個默契 ，連MV製作團隊，其中亦聘請了4位多年粉絲們合力構思MV內容與拍攝、製作、一起剪片，透過歌曲擁抱每一個時代的自己，同時答應歌迷們：「我一直都在。」她說：「這13年，我和粉絲一起成長，我也成為兩個女兒的母親，他們都很多成為專業人士，所以就請他們一起參予拍攝及製作這次MV，讓事情變得更有意義。」

MV及專輯今次用上紙飛機為主題，構思來自將用來寫歌的紙張，摺成紙飛機一樣，透過音符、音樂一起和歌迷們穿越月相（從地球上觀看月光形態）各階段變化，MV當中出現的巨型紙飛機，就是由30多位跟隨她多年的粉絲，在紙飛機上親筆寫歌詞，他們的親筆字跡，讓彼此留下永恆記憶，就如音樂旋律一樣，永遠都會聲生不息流傳下去。

Robynn｜歌詞以月亮比喻音樂路

《一顆月亮的故事》的歌詞亦是Robynn在音樂路上的剖白，就如月亮即使月缺月圓，有明亮有暗淡，依然循環不息在轉動，不管變化如何， 但其實月一直都在。

Robynn說：「這首歌可以說是我在組合時代一首作品《一顆星的故事》的音樂旅程延續篇，更是送給支持我多年的粉絲，很感激從我2012年出道，到5年前單飛成為獨立歌手，這13年無論甚麼時刻，他們都會出現或默默支持，這段日子我曾經掙扎過是否繼續唱歌，但就因為他們，是我其中一股力量，有他們同行，我就更勇敢跨過而走到今天。」

Robynn於9月14日選在西九文化區之留白Lau Bak Live House舉行新碟發佈迷你演唱會，門票將於8月15日在KKTIX網上發售，門票加黑膠唱片預訂同日開始發售，黑膠唱片版稍後亦能在Robynn音樂網站及通利琴行門市發售。