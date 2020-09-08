薔薔性感戲水泳池突變暖水池？當面揭發泳客小便：尿尿被我抓到了

《我愛黑澀會》出身的薔薔（林嘉凌）說話風格辛辣、作風大膽，是各大綜藝節目的常客，近來上節目《小明星大跟班》，分享玩水時最討厭遇到什麼人，「我最討厭是在泳池尿尿（的人）！」

在節目中，薔薔分享曾當場揭發其他人在泳池尿尿的經驗，「有一次我想說有一點溫溫的，剛好游過去有點溫溫的，我說『你在…尿尿被我抓到了喔！』把他嚇個半死。」

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薔薔笑說，對方原本可能認為水太多不會有人發現，「沒想到我的觸覺很敏感，因為它那是一陣的。」接著，她更表示，「我還特別拿我的蛙鏡起來下去看。」

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除了薔薔，現場其他嘉賓也接連分享自身經驗，董梓甯就坦言，玩水時最討厭遇到男生不大方、默默偷拍女生的泳裝照。她舉例先前遇過不愉快的經驗：「我們一群女生在玩，然後他就拿手機這樣子，可是他假裝他在玩手機，然後其實是一直在拍。」

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巫苡萱則透露，有時穿泳裝時會被男生吹口哨，認為對方輕浮態度會令人不舒服。

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