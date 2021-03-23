口罩小姐｜𡃁模Yumi出場一分鐘被淘汰　唔識扮識遭ERROR批唔專業

撰文： 趙允琳 最後更新日期： 2021-03-23 15:15

ViuTV主辦的《最後一屆口罩小姐選舉》於昨晚（22日）播出第一集，40位戴上口罩的參賽者逐一出場並接受四位ERROR成員193、肥仔、阿Dee和保錡的考驗，如果入圍就可以繼續保持神秘，但若不被挑選的話就要馬上除罩離開。前𡃁模尹蓁晞（Yumi）早前已經被踢爆是40號參賽者，然而她卻強烈否認自己有參選，之後又表示自己退賽，然而謊言終於在昨晚首播中慘被揭穿。

Yumi早前就已經被踢爆是參賽者之一，但她曾經一度否認，之後改口表示自己退賽。（IG／＠viutv）

其實在Yumi出場前，就已經比節目組標籤為「九唔搭八」系列，雖然她戴了口罩，但一登場就已被保錡認出：「我有睇你寫真吖！」令以為自己收藏得好好的Yumi深感尷尬：「哦...係咩？」

一登場就已被保錡認出。（ViuTV影片截圖）

Yumi深感尷尬。（ViuTV影片截圖）

節目中亦有公開幾張Yumi以前𡃁模時期的照片。（ViuTV影片截圖）

Yumi介紹自己時表示自己喜歡睇劇，亦有看ViuTV的劇集，193和肥仔馬上challenge她有看哪套ViuTV的劇集，她卻馬上支吾以對：「排球...」誰不知193拋出陷阱，將鄧麗欣（Stephy）主演的《男排女將》刻意講成《女排男將》，Yumi馬上接住說：「係呀Sorry Sorry，係呀《女排男將》！」引起現場一片笑聲。

Yumi介紹自己時表示自己喜歡睇劇，亦有看ViuTV的劇集。（ViuTV影片截圖）

193拋出陷阱，將鄧麗欣（Stephy）主演的《男排女將》刻意講成《女排男將》。（ViuTV影片截圖）

保錡之後接住考Yumi問道：「ViuTV最具代表性的藝人係邊個，除了ERROR和姜濤，唔准諗，即刻答！」，Yumi隨即面有難色，碌大隻眼思考：「嘩...呢個好難答喎...」193見狀就忍不住吐槽：「唔係呀，佢係真係一個都答唔出呀，佢真係冇睇本台嘅節目！」Yumi辯解稱他們已經全部「講晒出來」，193無奈表示：「我哋淨係講咗五個人，得ERROR同姜濤，但我哋公司有成40幾50個藝人。」

Yumi答不出ViuTV最具代表性的藝人是誰。（ViuTV影片截圖）

193繼續義正詞嚴地批評Yumi唔夠專業。（ViuTV影片截圖）

193繼續義正詞嚴地批評Yumi唔夠專業：「我純粹覺得如果我報學校嘅話，我都會search嗰間學校嘅底細吖，咁如果報呢間電視台嘅比賽我完全唔知佢發生咩事嘅話，好似有啲奇怪啫。」最後Yumi被ERROR一致認定要淘汰，並要除罩公開真面目，僅在節目亮相一分鐘就黯然離場。

Yumi被ERROR一致認定要淘汰，並要除罩公開真面目。（ViuTV影片截圖）

Yumi僅在節目亮相一分鐘就黯然離場。（ViuTV影片截圖）

Yumi僅在節目亮相一分鐘就黯然離場。（ViuTV影片截圖）

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