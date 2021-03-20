KEY@SHINee曾怕眼淚被利用而避談鐘鉉：現會將湧上心頭的話說出來

撰文： 葉詩 最後更新日期： 2021-03-20 22:15

韓國男團SHINee近日攜第7張專輯《Don’t Call Me》回歸，過了8年自炊生活的成員KEY（金基范）亦在《我獨自生活》登場，剛搬家不久的新家亦隨之公開，更邀得少女時代隊長太妍探訪，太妍為熱愛小酌一杯的KEY帶來酒杯作遷居禮物，二人言談間KEY炫耀起成員間喜歡互送禮物，珉豪下午更特意透過快遞送來吸塵機作遷居禮物，KEY又提起客廳中央的音響也是由溫流、鐘鉉、珉豪夾錢所送。 提起已經離世3年的鐘鉉，二人突然一頓，氣氛亦變得感性，KEY說：「這次打歌的時候體力上實在跟不上太累了， 雖然我很少說這樣的話，但這次若然不是有成員在身邊的話，我大概真的做不到。」令人感受到成員之間感情之深厚。

SHINee成員感情深厚，在鐘鉉離開後受極大打擊。（IG／＠bumkeyk）

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KEY亦不禁感慨鐘鉉離開後，無論是心靈還是團體中的空缺均無法填補：「我們覺得最疲累的是在活動期間，最重要的主唱空缺……那時候有種其中一個房間突然之間消失了的感覺，相信大家的感覺都一樣。」KEY提起鐘鉉離開3個月後，成員們仍堅強回到舞台：「那時候4個人在日本開演唱會，我們還要分着唱5個人以前的原曲……」直面他的缺席帶來的影響和心痛：「成員們應該都感覺得到。」而KEY亦特別想念曾經那段辛苦，卻也最幸福的5人時光：「最近活動雖然有趣，但真正有趣的時候似乎是大家都在一起的時候，那時什麼都不知道，一直挑戰新的事物。」

KEY亦特別想念曾經那段辛苦，卻也最幸福的5人時光：「最近活動雖然有趣，但真正有趣的時候似乎是大家都在一起的時候，那時什麼都不知道，一直挑戰新的事物。」

雖然還是很小心，但現在已經不會覺得很艱難或很悲傷，有必要逃避嗎？好像也沒有必要逃跑，以健康的心態去承認已經發生的事，將湧上心頭的話說出來，很愛他、很想念他，真的很想念他！ Key＠SHINee

雖然鐘鉉已離開逾三年，但是次活動處處不難發現成員們對他的想念，溫流在受訪間對每位成員說了愛你，亦不忘望向天空說了句「我愛你」；珉豪發文不忘強調：「This is SHINee five.」KEY在《Don’t Call Me》奪得一位時不知不覺哽咽地道出心底話：「有些話我一直都沒有宣之於口，最近有很是想念的人，那個空位仍舊很大，很想跟他說仍然很愛他。」

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有一段時間，大家也許為了避免觸碰到內心深處的傷口，總會選擇逃避，KEY說：「在那之前我很討厭那個很忌諱、好像禁忌那樣的氛圍，以前有關於（鐘鉉）哥的問題我都總想逃避，感覺人們想要利用（這份感情），想看到我的眼淚，好像要製造話題那樣。」隨着時間過去，日漸學會如何面對傷痛：「我現在沒關係了，想念他也沒關係，需要他以及思念他的心情大家都能知道就好了；想着總有一天也能說出心裡話了吧，所以就流露出來了。」

小妹妹見SHINee五人變四人大呼不解 珉豪溫暖答：鐘鉉是個好叔叔