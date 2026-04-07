《刻在你心底的名字》曾敬驊秘戀網紅羅念 IG互相追蹤疑已見家長
撰文：聯合新聞網
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曾敬驊去年底憑藉電影《我家的事》奪下金馬獎最佳男配角，事業表現亮眼。感情方面也傳出好消息。
根據「鏡週刊」報導，他疑似已悄悄展開新戀情，對象為擁有約17萬粉絲的網紅羅念。
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據悉，兩人互動相當謹慎，平時多採分開行動，約會地點則選在男方住處，甚至會透過友人掩護，行事風格相當低調。而這段關係其實早已在網絡上悄悄流傳
曾敬驊多半專注於工作，閒暇時間則從事運動，作息單純。然而有眼尖網友發現，表面上看似沒有交集的兩人，私下其實互動頻繁。不僅在公開帳號互相追蹤，連小號也彼此關注，甚至羅念的母親也被發現有追蹤曾敬驊，種種跡象引發外界聯想。
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羅念過去因參與校園影音頻道《一起上學吧》打開知名度，目前IG約有16.6萬粉絲，內容以彩妝、美妝保養及日常生活分享為主。此外，新生代演員許紫柔也曾在社群上分享支持曾敬驊電影《我家的事》的影片，畫面中更出現羅念的母親與奶奶，讓外界對兩人關係更加好奇。
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