女星袁艾菲結婚八年傳婚變　崩潰哭訴心死　痛心付出換來絕情冷待

41歲袁艾菲自《大學生了沒》出道，演藝軌跡跨足影視，自2018年與余岱宗（老魚）結婚後，鮮少出現在螢光幕前，專心投入夫妻生活。



不過，她3月31日突然揭露與老公發生爭執，內心受傷不小，但比起對老公感到失望，她坦言更氣自己，不禁納悶：

為什麼我常常真心的對待別人，可是總沒有受到相同的回報。

袁艾菲（IG@yuanlovefly）

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袁艾菲講述與老公衝突的原因，她希望對方陪伴出席活動，老公也表示願意接送，並坦白告訴她，「活動完全沒有興趣，但如果我要他陪我去就說，他可以陪我」，袁艾菲聽後心裡難過，透露過去發生許多類似情況，但她從不會說，「我對這個活動沒有興趣，如果他要我陪他可以說」，因為知道對方希望自己去，索性自動省略這段過程。

袁艾菲理解兩人想法行為上的差異，也知道表達真實意見沒有不好，但在這麼小的事被拒絕上還是感到悲傷，也因為她不會拒絕，所以沒有被同等對待時，反而異常憤怒。不過她也發現，自己都把期待重押在對方身上，更多是在氣自己：

為什麼我常常真心的對待別人，可是總沒有受到相同的回報，甚至有時候還要被利用、被侵犯界線、被傷害？

袁艾菲與她的老公余岱宗（Facebook@袁艾菲）

袁艾菲為了不想感受到對方那種失望悲傷難過的氛圍，選擇忍耐：

我好像沒有辦法做到無條件的愛自己跟愛別人，我還是會因為沒有得到回報而覺得很不平衡。

透露自己最近在學「恩寵法則」，慢慢調整心態。

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